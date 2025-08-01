Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Sevgilisi Ata Ayyıldız İle Evleniyor

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Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Show TV'de reyting rekorları kıran 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız'dan sürpriz evlilik teklifi aldı.

ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Uzun süredir birlikte olan çift, birlikte sık sık yurt dışı tatillerine çıkarak paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekiyordu. Son olarak İtalya’ya giden ünlü çift, Como Gölü’nde romantik ve duygusal anlar yaşadı. Ata Ayyıldız, göl üzerinde bir teknede sevgilisi Sıla Türkoğlu’na sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Türkoğlu’nun 'evet' cevabıyla tamamlanan teklif sonrası çiftin beyazlar içindeki pozları, sosyal medyada ilgi gördü.

"TANIŞTIĞIMIZDA HAYATIMDA BİRİ VARDI"

Sıla Türkoğlu, daha önce katıldığı bir programda Ata Ayyıldız ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"İki yıl önce bir arkadaş grubumla onun mekanına gitmiştik. O dönem sosyal medyadan beni takip etmiş ama hayatımda biri vardı. Sonra Bodrum’daki bir kampta tesadüfen karşılaştık. Bir kahve içtik ve her şey orada başladı."