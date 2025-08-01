Dua Lipa Tek Tek Vatandaşlık Topluyor! Üçüncüsünü Aldı

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildi. Bu vatandaşlıkla beraber pop yıldızı, üçüncü vatandaşlığını almış oldu.

Dua Lipa Tek Tek Vatandaşlık Topluyor! Üçüncüsünü Aldı
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Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, son yılların en popüler pop yıldızlarından biri. Her hareketiyle magazin gündemine damga vuran ünlü şarkıcı, bu kez aldığı üçüncü vatandaşlıkla sosyal medyada çok konuşuldu.

Londra'da İngiltere vatandaşı olarak dünyaya gelen ve üç yıl önce de Arnavutluk vatandaşı olan ünlü isim, bu kez de Kosova Cumhuriyeti'nden vatandaşlık aldı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa'nın Kosova vatandaşı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dua Lipa Tek Tek Vatandaşlık Topluyor! Üçüncüsünü Aldı - Resim : 1

'SINIRLARI ZORLADI, TARİH YAZDI'

Yaptığı açıklamada Osmani, "Bugün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, ülkemizin tarihindeki en önemli kültür figürlerinden biri olan Dua Lipa'ya Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığını verme onuruna eriştim. Dua ve Kosova her zaman birbirinden ayrılmazdı. Dünyanın en büyük sahnelerinden milyonlarca insanın kalbine kadar, hikayemizi güç, gurur ve zarafetle taşıdı. Sınırları zorladı, tarih yazdı ve dünyaya büyüklüğün kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi bilmekle başladığını hatırlattı. Dua'nın Kosova için yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şey için minnettarlığımız sonsuzdur" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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