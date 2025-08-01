Dedesi Ölmüştü! Kadir Ezildi’den Yürek Burkan Paylaşım: Nedenini İlk Kez Açıkladı

Anneannesinin ardından dedesini de kaybeden Kadir Ezildi, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü fenomen, dedesinin motosiklet kazasında hayatını kaybettiğini yıllar sonra ilk kez açıkladı.

Esma Karayel Esma Karayel
Dedesi Ölmüştü! Kadir Ezildi’den Yürek Burkan Paylaşım: Nedenini İlk Kez Açıkladı
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Sosyal medya fenomeni ve sunucu Kadir Ezildi, ailesine dair yaptığı paylaşımlarla takipçilerini duygulandırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl anneannesi Gülhanım Kaplan’ı kaybeden Ezildi, şimdi de dedesi İsmet Kaplan’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü isim, "Dedemiz İsmet Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle acı haberi paylaşmıştı.

Ancak Ezildi’nin takipçileriyle paylaştığı bu vefat haberi, geçmişe dair daha önce hiç bilinmeyen bir detayı da gün yüzüne çıkardı.

Dedesi Ölmüştü! Kadir Ezildi’den Yürek Burkan Paylaşım: Nedenini İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

İLK KEZ ANLATTI

Dedesiyle ilgili eski videoları izlerken duygusal anlar yaşayan Kadir Ezildi, takipçilerinden gelen bir soruya içtenlikle yanıt vererek bugüne kadar açıklamadığı bir gerçeği paylaştı.

Bir takipçisinin "Dedeniz neden vefat etti acaba, kalpten mi?" sorusuna Ezildi, şu yanıtı verdi:

"Dedem motosiklet kullanıyordu. Trafik kazasında ölmüştü. Haberlere çıkmıştı ama o görüntüler sadece evdeki bilgisayarda var, telefonumda yok."

Dedesi Ölmüştü! Kadir Ezildi’den Yürek Burkan Paylaşım: Nedenini İlk Kez Açıkladı - Resim : 2

Kadir Ezildi’nin bu duygusal açıklamasının ardından takipçileri sosyal medyada ünlü isme başsağlığı dileklerini iletirken, birçok kişi Ezildi’nin ailesine duyduğu derin sevgi ve bağlılığa övgü dolu yorumlar yaptı.

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