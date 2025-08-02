Ceylan Ertem Güzel Haberi Açıkladı: Türkiye'yi Hüzne Boğan Köpeğe Aile Olacak

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muğdat Esener’in mezarı başından ayrılmayan köpeği tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Dört yıldır Esener ile birlikte yaşayan köpek, defin işleminin ardından 10 gün mezar başından ayrılmayınca herkesi duygulandırdı. Köpeği sahiplenmek isteyen şarkıcı Ceylan Ertem de dün sosyal medya hesabından Ahbap ve Haluk Levent’i etiketleyerek bu konuda yardım istediğini söyledi.

Ceylan Ertem bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da Haluk Levent'in yardımıyla köpeğin kendisine getirilmekte olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Bir köpeğin vefası, bir ülkenin vicdanı… Günlerdir yüreklerimizi burkan bir vefa hikayesi var. Çok genç yaştaki sahibini kaybeden bir köpek, on günden fazla bir süredir mezarın başından ayrılmıyor. Ne yemek, ne su, ne Hakkari’nin sıcağı, bana mısın demeden bekliyor… Hepimizin izlerken gözyaşlarına boğulduğu Hachiko filmini hatırlattı bana bu görüntüler. (Filmdi ama o da gerçek bir hayat hikayesindendi)" ifadelerini kullandı.

'HALUK LEVENT'İN ÇABASIYLA OLDU'

Hayvanların sevgisinin insanların anlayamayacağı kadar ulvi bir seviyede olduğunu vurgulayan Ceylan Ertem, "Göremediğimizi görür, duyamadığımızı duyarlar. Ben buna inanıyorum. Öyle bizim gibi de “yarım yamalak” değil, koşulsuz severler. Bir kaç gündür peşindeydim bu haberin. Çevremde herkese gönderdim. Bu sabah öğrendim ki barınağa alınmış… Çok üzüldüm ve içim titredi. Neyse ki iyi yürekli insanlar sayesinde izini sürdük, kapıları çaldık. Ve sonunda Haluk Abi’nin yani Haluk Levent’in saatler süren çabasıyla müjdeyi aldım: Pazartesi günü Hakkari’den çıkıp Urla’ya, yanıma gelecek bu masum can. Pazartesi gününü iple çekiyorum" dedi.

Köpeğe olabildiğince huzurlu bir hayat vermeye çalışacağını anlatan şarkıcı, "Dua edelim de bu bir iki gün hastalık kapmasın, başına iş gelmesin. O 10 gün mezarın başında, yitirdiği babasının yasını tuttu, şimdi ömür boyu kalbimizde yeri var. Yardım eden Haluk Levent’e binlerce kez teşekkürler. Hakkari’den buraya ulaşımını da karşılıyor Haluk abimiz. Ayrıca Sezen’im de yani Sezen Aksu masraflarını üstlenmek istedi. İyi ki böyle güzel gönüllerle çevrelendim, hayat sana teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.