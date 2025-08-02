Dünyaca Ünlü Oyuncu Jason Momoa’dan Radikal İmaj Değişikliği! 6 Yıl Sonra Vazgeçti
Game of Thrones dizisinin Khal Drogo’su olarak ünlenen oyuncu Jason Momoa, hayranlarını şaşırtan bir karara imza attı. Ünlü oyuncu, yılladır uzattığı sakalarını bir anda tamamen kesti. Jason Momoa’nın yeni imajı görenleri şoke etti.
Hollywood’un dikkat çeken yıldızlarından Jason Momoa, yıllardır imzası haline gelen sakallarına veda etti. Game of Thrones’ta Khal Drogo ve Aquaman karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun bu sürpriz değişimi, sosyal medyada büyük dikkat çekti.
6 YIL SONRA SAKALLARA VEDA
Altı yıl aradan sonra ilk kez tamamen sakalsız görünen Momoa, takipçilerini şaşırttı. Momoa’nın yeni filmi Dune: Part Three için sakallarını tamamen kestiği öğrenildi.
YENİ DİZİSİ İÇİN KESMİŞ
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sakalsız halini paylaşarak yönetmen Denis Villeneuve’e “Sadece senin için Denis!” diyerek seslendi. Yeni görünümünü paylaştığı videoda “Kahretsin, nefret ediyorum!” dedi.
GAME OF THRONES İLE ÜNLENDİ
Oyunculuk kariyerine 1999’da Baywatch Hawaii dizisinde adım atan Momoa, esas çıkışını 2011’de Game of Thrones ile yaptı. Dizide yalnızca birkaç bölüm yer almasına rağmen, Khal Drogo karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edindi. Ardından Aquaman rolüyle süper kahramanlar evrenine giren oyuncu, hem beyazperdede hem de dijital platformlarda adından söz ettirmeye devam etti.