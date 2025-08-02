Dünyaca Ünlü Oyuncu Jason Momoa’dan Radikal İmaj Değişikliği! 6 Yıl Sonra Vazgeçti

Game of Thrones dizisinin Khal Drogo’su olarak ünlenen oyuncu Jason Momoa, hayranlarını şaşırtan bir karara imza attı. Ünlü oyuncu, yılladır uzattığı sakalarını bir anda tamamen kesti. Jason Momoa’nın yeni imajı görenleri şoke etti.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Oyuncu Jason Momoa’dan Radikal İmaj Değişikliği! 6 Yıl Sonra Vazgeçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood’un dikkat çeken yıldızlarından Jason Momoa, yıllardır imzası haline gelen sakallarına veda etti. Game of Thrones’ta Khal Drogo ve Aquaman karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun bu sürpriz değişimi, sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Dünyaca Ünlü Oyuncu Jason Momoa’dan Radikal İmaj Değişikliği! 6 Yıl Sonra Vazgeçti - Resim : 1

6 YIL SONRA SAKALLARA VEDA

Altı yıl aradan sonra ilk kez tamamen sakalsız görünen Momoa, takipçilerini şaşırttı. Momoa’nın yeni filmi Dune: Part Three için sakallarını tamamen kestiği öğrenildi.

Dünyaca Ünlü Oyuncu Jason Momoa’dan Radikal İmaj Değişikliği! 6 Yıl Sonra Vazgeçti - Resim : 2

YENİ DİZİSİ İÇİN KESMİŞ

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sakalsız halini paylaşarak yönetmen Denis Villeneuve’e “Sadece senin için Denis!” diyerek seslendi. Yeni görünümünü paylaştığı videoda “Kahretsin, nefret ediyorum!” dedi.

Dünyaca Ünlü Oyuncu Jason Momoa’dan Radikal İmaj Değişikliği! 6 Yıl Sonra Vazgeçti - Resim : 3

GAME OF THRONES İLE ÜNLENDİ

Oyunculuk kariyerine 1999’da Baywatch Hawaii dizisinde adım atan Momoa, esas çıkışını 2011’de Game of Thrones ile yaptı. Dizide yalnızca birkaç bölüm yer almasına rağmen, Khal Drogo karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edindi. Ardından Aquaman rolüyle süper kahramanlar evrenine giren oyuncu, hem beyazperdede hem de dijital platformlarda adından söz ettirmeye devam etti.

Dünyaca Ünlü Oyuncu Jason Momoa’dan Radikal İmaj Değişikliği! 6 Yıl Sonra Vazgeçti - Resim : 4

Etiketler
Jason Momoa Game of Thrones
Son Güncelleme:
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
Edis ve Dua Lipa Kosova’ya Damga Vurdu! Herkes Festivaldeki Bu Görüntüyü Konuşuyor Edis ve Dua Lipa Kosova’ya Damga Vurdu
İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Dedesi Ölmüştü! Kadir Ezildi’den Yürek Burkan Paylaşım: Nedenini İlk Kez Açıkladı Dedesi Ölmüştü! Kadir Ezildi İlk Kez Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor
Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü Barda Kurşun Yağmuru