Mine Tugay- Bahar Şahin Geriliminde Yeni Perde! Biri Reddetti, Diğeri Belgeyi Paylaştı

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Oyuncu Bahar Şahin, geçmişte rol aldığı bir dizinin setinde, bir kadın meslektaşı tarafından sürekli ve sistematik olarak psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti. Şahin, bu kişinin kendisine sık sık hakaret ettiğini ve set ortamında ciddi bir psikolojik baskı uyguladığını dile getirdi.

'İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bahsi geçen kadın oyuncunun Mine Tugay olduğu öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Mine Tugay sessizliğini bozarak şu açıklamayı yaptı: "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler."

TUGAY’IN AÇIKLAMASINA BAHAR ŞAHİN’DEN YANIT

Mine Tugay’ın söz konusu iddiaları reddetmesinin ardından Bahar Şahin, 2019 yılında dahil olduğu Zalim İstanbul dizisinin setinde yaşadıklarına dair, 2022 yılında hazırlattığı ihtarnameyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İHTARNAMEYİ PAYLAŞTI

Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu ihtarname 2022 yılında ait olup bir nüshası yapım şirketine iletilmiştir. Kendimi ve sağlığımı koruyabilmek adına atılmış bir adımdır. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok, teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

Bir dönemin sevilen dizisi ‘Zalim İstanbul’da 'Ceren' karakteriyle büyük çıkış yakalayan Bahar Şahin konuk olduğu bir programda yıllar sonra yaptığı açıklamalarla şaşkınlık yarattı.

Şahşn, 'Zalim İstanbul'un setinde yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddete uğradığını, "Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yapıldığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum” sözleriyle iddia etmişti.

Dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık uyguladığını öne süren Bahar Şahin "Bana 'varoş' diyordu. Benim üstüme yürüdü, korkudan tir tir titredim. Kimse benim yanımda değildi, 'küçüksün idare et' diyorlardı. Ben de bir annenin evladıyım. Bana tokat atacaktı ona o hakkı veriyorlar çünkü. O benim üzerime gelince ben de kapıyı suratına doğru kapattım. Kapı suratına geldi. 'Şiddet var' diye bağırmaya başladı. Ben de '25 haftadır şiddet var neye bağırıyorsun?' dedim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada zorbalığı yapan oyuncunun Mine Tugay olduğu öne sürüldü.