Nurgül Yeşilçay İstanbul’u Terk Etti! Yeni Hayatı Gündem Oldu

Başarılı oyunculuk kariyeri, yıllara meydan okuyan güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bu kez yeni eviyle adından söz ettirdi. Uzun zamandır İstanbul’u terk edeceğini dile getiren ünlü oyuncu, hayalini kurduğu doğa içindeki yaşamı İzmir’de kurdu.

İZMİR’DE YENİ BİR HAYAT KURDU

Son olarak "Veda Mektubu" dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakteriyle ekrana gelen Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’dan ayrılacağını açıklayan ünlü isim, İzmir’de tek katlı müstakil bir ev yaptırdı. İnşaat sürecinde çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini de bu sürece dahil etti.

MODERN VE FERAH TASARIM

Yeşilçay’ın yeni evi geniş bir bahçe içinde konumlandırıldı. Tek katlı yapının salonu mutfakla iç içe tasarlandı ve büyük cam kapılarla bahçeye açılıyor. Isınmak için şömine tercih edilen evin duvarları ise geometrik desenli karolarla süslendi.

HAVUZ VE BAHÇE DÜZENİ DİKKAT ÇEKTİ

Bahçenin bir bölümünde yüzme havuzuna yer verildi. Düzenlemede ise kalabalık misafir gruplarının ağırlanabileceği ferah alanlar oluşturuldu. Evin hem iç tasarımı hem de bahçesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay’ın doğayla iç içe olan yeni yaşam alanı, hayranları tarafından “hayal evi” olarak yorumlandı. Paylaşımlarına gelen yorumlarda, özellikle bahçenin genişliği ve evin ferahlığı övgü konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi