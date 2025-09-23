Nurgül Yeşilçay İstanbul’u Terk Etti! Yeni Hayatı Gündem Oldu

Nurgül Yeşilçay İstanbul’u bırakıp İzmir’de doğayla iç içe tek katlı bir ev yaptırdı. Geniş bahçesi ve modern tasarımıyla dikkat çeken ev, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Son Güncelleme:
Nurgül Yeşilçay İstanbul’u Terk Etti! Yeni Hayatı Gündem Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başarılı oyunculuk kariyeri, yıllara meydan okuyan güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bu kez yeni eviyle adından söz ettirdi. Uzun zamandır İstanbul’u terk edeceğini dile getiren ünlü oyuncu, hayalini kurduğu doğa içindeki yaşamı İzmir’de kurdu.

İZMİR’DE YENİ BİR HAYAT KURDU

Nurgül Yeşilçay İstanbul’u Terk Etti! Yeni Hayatı Gündem Oldu - Resim : 1
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk etti.

Son olarak "Veda Mektubu" dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakteriyle ekrana gelen Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’dan ayrılacağını açıklayan ünlü isim, İzmir’de tek katlı müstakil bir ev yaptırdı. İnşaat sürecinde çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini de bu sürece dahil etti.

MODERN VE FERAH TASARIM

Nurgül Yeşilçay İstanbul’u Terk Etti! Yeni Hayatı Gündem Oldu - Resim : 2

Yeşilçay’ın yeni evi geniş bir bahçe içinde konumlandırıldı. Tek katlı yapının salonu mutfakla iç içe tasarlandı ve büyük cam kapılarla bahçeye açılıyor. Isınmak için şömine tercih edilen evin duvarları ise geometrik desenli karolarla süslendi.

HAVUZ VE BAHÇE DÜZENİ DİKKAT ÇEKTİ

Nurgül Yeşilçay İstanbul’u Terk Etti! Yeni Hayatı Gündem Oldu - Resim : 3

Bahçenin bir bölümünde yüzme havuzuna yer verildi. Düzenlemede ise kalabalık misafir gruplarının ağırlanabileceği ferah alanlar oluşturuldu. Evin hem iç tasarımı hem de bahçesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay’ın doğayla iç içe olan yeni yaşam alanı, hayranları tarafından “hayal evi” olarak yorumlandı. Paylaşımlarına gelen yorumlarda, özellikle bahçenin genişliği ve evin ferahlığı övgü konusu oldu.

Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten KovulduStarbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten KovulduYaşam

Filmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası SiliniyorFilmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası SiliniyorYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Nurgül Yeşilçay İstanbul
Son Güncelleme:
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
Serenay Sarıkaya'nın Terliklerinin Fiyatı Şoke Etti! Herkes Bunu Konuşuyor Serenay Sarıkaya'dan Fiyatı Şoke Eden Türlü Terlik
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
Halkın En Güvendiği Ünlü Kim? Zirve Yine Değişmedi, 6 Yıldır Rekor Aynı İsimde Halkın En Güvendiği Ünlü Kim? Zirve Yine Değişmedi, 6 Yıldır Rekor Aynı İsimde
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatın Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu