Halkın En Güvendiği Ünlü Kim? Zirve Yine Değişmedi, 6 Yıldır Rekor Aynı İsimde

Her yıl “Türkiye en çok hangi ünlülere güveniyor?” sorusunu sorarak merakları en aza indiren MediaCat ve Ipsos’un yaptığı Celebrity Güven Endeksi sonuçları açıklandı. 12 ilde 1000 kişiyle online yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

Türkiye'nin en güvendiği ünlüler açıklandı

BU YIL DA REKORUNU TAZELEDİ

6 yıldır üst üste Türkiye’nin en güvenilen ismi seçilen Haluk Levent, bu yılda listede zirvede yer alarak Türkiye’nin en güvenilen ismi seçildi.

AHBAP derneğiyle yaptığı yardımlar, sosyal medyadaki paylaşımları ile Levent, halkın kalbinde taht kurdu.

Haluk Levent

En güvenilir ünlüler listesinde ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ikinci sırada, Müge Anlı üçüncü sırada yer aldı.

Megastar Tarkan

İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

Usta oyuncu Şener Şen, komedinin sevilen yüzü Ali Sunal, yeni dizisi “Güller ve Günahlar" ile gündemde olan Murat Yıldırım, Megastar Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik ve Beyazıt Öztürk de ilk 10’a giren diğer ünlü isimler oldu. Listeye bu yıl ilk kez giren Murat Yıldırım dikkat çekti.

Murat Yıldırım

SKORUNU YÜKSELTEN TEK İSİM

Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan Megastar Tarkan, bu yıl 8 sıra birden yükselerek beşinci sıraya yerleşti. Megastar, ilk 20 ünlü arasında güven skorunu yükselten tek isim olarak öne çıktı.

