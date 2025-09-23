Halkın En Güvendiği Ünlü Kim? Zirve Yine Değişmedi, 6 Yıldır Rekor Aynı İsimde

MediaCat ve Ipsos’un her yıl düzenlediği Celebrity Güven Endeksi araştırmasının bu yılki sonuçları açıklandı. 2025'te Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu. İşte zirvedeki isim ve listedeki diğer ünlüler…

Son Güncelleme:
Halkın En Güvendiği Ünlü Kim? Zirve Yine Değişmedi, 6 Yıldır Rekor Aynı İsimde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her yıl “Türkiye en çok hangi ünlülere güveniyor?” sorusunu sorarak merakları en aza indiren MediaCat ve Ipsos’un yaptığı Celebrity Güven Endeksi sonuçları açıklandı. 12 ilde 1000 kişiyle online yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

Halkın En Güvendiği Ünlü Kim? Zirve Yine Değişmedi, 6 Yıldır Rekor Aynı İsimde - Resim : 1
Türkiye'nin en güvendiği ünlüler açıklandı

BU YIL DA REKORUNU TAZELEDİ

6 yıldır üst üste Türkiye’nin en güvenilen ismi seçilen Haluk Levent, bu yılda listede zirvede yer alarak Türkiye’nin en güvenilen ismi seçildi.

AHBAP derneğiyle yaptığı yardımlar, sosyal medyadaki paylaşımları ile Levent, halkın kalbinde taht kurdu.

Halkın En Güvendiği Ünlü Kim? Zirve Yine Değişmedi, 6 Yıldır Rekor Aynı İsimde - Resim : 2
Haluk Levent

En güvenilir ünlüler listesinde ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ikinci sırada, Müge Anlı üçüncü sırada yer aldı.

Halkın En Güvendiği Ünlü Kim? Zirve Yine Değişmedi, 6 Yıldır Rekor Aynı İsimde - Resim : 3
Megastar Tarkan

İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

Usta oyuncu Şener Şen, komedinin sevilen yüzü Ali Sunal, yeni dizisi “Güller ve Günahlar" ile gündemde olan Murat Yıldırım, Megastar Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik ve Beyazıt Öztürk de ilk 10’a giren diğer ünlü isimler oldu. Listeye bu yıl ilk kez giren Murat Yıldırım dikkat çekti.

Halkın En Güvendiği Ünlü Kim? Zirve Yine Değişmedi, 6 Yıldır Rekor Aynı İsimde - Resim : 4
Murat Yıldırım

SKORUNU YÜKSELTEN TEK İSİM

Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan Megastar Tarkan, bu yıl 8 sıra birden yükselerek beşinci sıraya yerleşti. Megastar, ilk 20 ünlü arasında güven skorunu yükselten tek isim olarak öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Müge Anlı Tarkan Haluk Levent Murat Yıldırım
Son Güncelleme:
240 Gün Sonra ‘Sektör Bana Sahip Çıkmadı’ Diyerek Sitem Etmişti! Ünlülerden Ayşe Barım’a Limitli Destek 240 Gün Sonra ‘Sektör Bana Sahip Çıkmadı’ Diyerek Sitem Etmişti! Ayşe Barım’a Limitli Destek
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile Hayatını Birleştirdi! Romantik Sözleri Herkesi Mest Etti İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile Hayatını Birleştirdi
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor Ali Koç’tan Sadettin Saran’a 'Ağır' Miras
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?