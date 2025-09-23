Serenay Sarıkaya'nın Terliklerinin Fiyatı Şoke Etti! Herkes Bunu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün ünlü menajer Ayşe Barım için yaptığı destek paylaşımıyla gündem olmuştu.

Serenay Sarıkaya

AYŞE BARIM'A DESTEK VERDİ

Sarıkaya, “Bana sahip çıkmadılar, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım” diyerek sektöre sitem eden Ayşe Barım’a “Lütfen hepsini okuyun. Hikayenin aslını bir de sahibinden dinleyin. Bu haksızlığın artık sona ermesini her şeyden çok diliyorum” diyerek destek vermişti.

Ayşe Barım'a destek paylaşımı

HERKES TERLİĞİNİ KONUŞTU

Son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not alan Sarıkaya, önceki gün bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yakalandı. Beyaz atlet, mavi eşofman ve yeşil tüylü terlik kombiniyle görüntülenen ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan terlik

FİYATI 50 BİN Mİ?

Sarıkaya'nın özellikle dikkat çeken terliklerinin yaklaşık 50 bin TL olduğu öne sürüldü. Bu rakam, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratırken, birçok kişi fiyatı "abartılı" buldu.

Kaynak: Haber Merkezi