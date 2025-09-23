Serenay Sarıkaya'nın Terliklerinin Fiyatı Şoke Etti! Herkes Bunu Konuşuyor

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın giydiği tüylü terliklerin fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Sarıkaya’nın terliğinin 50 bin TL olduğu iddia edildi. İşte herkesin konuştuğu o terlikler…

Bir süredir ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün ünlü menajer Ayşe Barım için yaptığı destek paylaşımıyla gündem olmuştu.

AYŞE BARIM'A DESTEK VERDİ

Sarıkaya, “Bana sahip çıkmadılar, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım” diyerek sektöre sitem eden Ayşe Barım’a “Lütfen hepsini okuyun. Hikayenin aslını bir de sahibinden dinleyin. Bu haksızlığın artık sona ermesini her şeyden çok diliyorum” diyerek destek vermişti.

HERKES TERLİĞİNİ KONUŞTU

Son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not alan Sarıkaya, önceki gün bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yakalandı. Beyaz atlet, mavi eşofman ve yeşil tüylü terlik kombiniyle görüntülenen ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada gündem oldu.

FİYATI 50 BİN Mİ?

Sarıkaya'nın özellikle dikkat çeken terliklerinin yaklaşık 50 bin TL olduğu öne sürüldü. Bu rakam, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratırken, birçok kişi fiyatı "abartılı" buldu.

