Serenay Sarıkaya'dan 'Ayşe Barım' Paylaşımı: 'Yaşam Hakkı Geri Verilmeli'

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Oyunculuk sektöründe uzun yıllar etkin olan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Barım, tutukluluğunun 162. gününde 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıktı.

GÖZYAŞLARIYLA SAVUNMA YAPTI

Duruşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Barım, sağlık sorunlarını ve yaşadığı zorlukları anlattı. “Ben Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik hiçbir şeye teşebbüs etmedim, yardım etmedim... Buraya girmeden evvel tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 adet ayrı hastalık tespit edildi. Son derece sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyorum... Yaşam hakkımı geri istiyorum. Onurum, itibarım, yaşam hakkım, her şeyim elimden alındı. Sizin adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum.” ifadeleri salonda duygusal anlara neden oldu.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Barım’ın duruşmasına sanat dünyasından da yoğun katılım oldu. Birce Akalay, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, İbrahim Selim ve Serenay Sarıkaya gibi çok sayıda ünlü isim, Barım’a destek olmak için duruşma salonundaydı. Dava sonrası verilen ara kararda, Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ayşe Barım davasında bir sonraki duruşma Ekim ayında görülecek.

'AKLA VE VİCDANA SIĞMIYOR'

Duruşmanın ardından Barım’ın menajerliğini yaptığı oyunculardan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarıkaya, “Hiçbir suçu olmadığı aşikar olan, sadece işini yaptığı için ve bir kadın olarak bunca yıl tek başına bu kadar kuvvetli ve başarılı olabildiği için bunları yaşamak zorunda bırakılması, böylesine ağır bir bedel ödettirilmeye çalışılması, gerçekten akla ve vicdana sığmayan bir zulüm. Ayşe Barım hiçbir suçu olmadığı için ve daha kötü bir şey olmadan sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için serbest bırakılmalıdır. Yaşam hakkı geri verilmelidir” dedi.