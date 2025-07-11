Reytinglerde Birinciydi! Çift Kişilik Oda Final mi Oluyor? Devrim Özkan’dan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım

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Başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda’nın reytinglerinin yüksek olmasına rağmen final yapacağı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

DEVRİM ÖZKAN'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Final kararına ilişkin dizinin yapımcılarından bir açıklama gelmezken, başrol oyuncusu Devrim Özkan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

FİNAL SİNYALİ VERİLDİ

Dizinin 8. bölümde bitirilmesi beklenirken, Özkan Instagram hesabından senaryodan bir kesit paylaştı.

Seyirci "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?", "Çift Kişilik Oda var mı, neden yok?" sorularına yanıt ararken, Devrim Özkan’ın paylaşımına da yorum yağdı.

'İNŞALLAH MUTLU SONDUR'

Yorumlarda "İnşallah mutlu sondur", "Zaman atlaması mı oluyor?"," Now yazıklar olsun üzdün bizi", "Mutlu son olsun" değerlendirmeleri yapıldı.

Reyting sıralamasında gün birincisi olsa da istenen sürekliliği sağlayamadığı için final yapacağı düşünülüyor.