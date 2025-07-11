Reytinglerde Birinciydi! Çift Kişilik Oda Final mi Oluyor? Devrim Özkan’dan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım

Yaz dizileri arasında yeni giriş yapan, başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı dizi Çift Kişilik Oda’nın final olacağı konuşulurken, Devrim Özkan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu veda mı etti? Mutlu son gelecek mi? İşte detaylar…

Esma Karayel Esma Karayel
Reytinglerde Birinciydi! Çift Kişilik Oda Final mi Oluyor? Devrim Özkan’dan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım
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Başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda’nın reytinglerinin yüksek olmasına rağmen final yapacağı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

DEVRİM ÖZKAN'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Final kararına ilişkin dizinin yapımcılarından bir açıklama gelmezken, başrol oyuncusu Devrim Özkan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Reytinglerde Birinciydi! Çift Kişilik Oda Final mi Oluyor? Devrim Özkan’dan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım - Resim : 1

FİNAL SİNYALİ VERİLDİ

Dizinin 8. bölümde bitirilmesi beklenirken, Özkan Instagram hesabından senaryodan bir kesit paylaştı.

Seyirci "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?", "Çift Kişilik Oda var mı, neden yok?" sorularına yanıt ararken, Devrim Özkan’ın paylaşımına da yorum yağdı.

Reytinglerde Birinciydi! Çift Kişilik Oda Final mi Oluyor? Devrim Özkan’dan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım - Resim : 2

'İNŞALLAH MUTLU SONDUR'

Yorumlarda "İnşallah mutlu sondur", "Zaman atlaması mı oluyor?"," Now yazıklar olsun üzdün bizi", "Mutlu son olsun" değerlendirmeleri yapıldı.

Reyting sıralamasında gün birincisi olsa da istenen sürekliliği sağlayamadığı için final yapacağı düşünülüyor.

Reytinglerde Birinciydi! Çift Kişilik Oda Final mi Oluyor? Devrim Özkan’dan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım - Resim : 3

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