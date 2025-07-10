Ünlü Oyuncu Müjde Uzman’a Büyük Şok! CİMER’e Şikayet Edilme Sebebini Duyunca Deliye Döndü

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i ünlü oyuncu Müjde Uzman, kendisini kedi beslediği için CİMER’e şikayet eden kişiye ateş püskürdü. Uzman “İşsizlik, güçsüzlük. Elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek. Üstelik korkaklık, benimle yüz yüze de konuşmuyor. Yine üşenmemiş foto falan çekip atmış” diyerek tepki gösterdi.

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Ünlü Oyuncu Müjde Uzman’a Büyük Şok! CİMER’e Şikayet Edilme Sebebini Duyunca Deliye Döndü
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Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı ‘Alev’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Müjde Uzman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildiğini duyurdu.

"Hayatımda ilk defa CİMER’e şikâyet edildim” diyerek ateş püsküren ünlü oyuncu yaşadığı şoku detaylıca anlattı.

Ünlü Oyuncu Müjde Uzman’a Büyük Şok! CİMER’e Şikayet Edilme Sebebini Duyunca Deliye Döndü - Resim : 1

'NEYMİŞ KEDİLER PİSLİYORMUŞ'

Sosyal medya hesaplarından başına gelenleri paylaşan Müjde Uzman, şunları söyledi:

Sebep; kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş; kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü! Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi, köpek, kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikâyet oluşturuyorsun.

Ünlü Oyuncu Müjde Uzman’a Büyük Şok! CİMER’e Şikayet Edilme Sebebini Duyunca Deliye Döndü - Resim : 2

“İşsizlik, güçsüzlük. Elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek. Üstelik korkaklık, benimle yüz yüze de konuşmuyor. Yine üşenmemiş foto falan çekip atmış” diyerek isyan eden Müjde Uzman, tepkisine şöyle devam etti:

'İNANILMAZ GERÇEKTEN'

Benim bahçem tertemiz, her gün mesai ayırıp elimi kirletip temizliyorum, siliyorum. Sokakta, benim olmayan yerde görünce de çöp, kaka vesaire, topluyorum ben. Ne yapsaydım; yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup, rastgele birini mi suçlasaydım yoksa? Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak.. İnanılmaz gerçekten. Gelen ekip gayet kibardı. Veteriner bile dedi ki; "Ben de 9 kedi besliyorum, anlıyorum.

Kaynak: Haber Merkezi

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Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti
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