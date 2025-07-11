Survivor Yarışmacısı İsmail Balaban’ın Kızına Verdiği İsim Gündem Oldu

Fenomen yarışma programı Survivor ile tanınan İsmail Balaban baba oldu. Balaban’ın bebeğine koyduğu İlis isminin anlamı duyanları şoke etti. İşte merak uyandıran ismin anlamı…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Survivor Yarışmacısı İsmail Balaban’ın Kızına Verdiği İsim Gündem Oldu
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Survivor yarışmasında tanışan ve yarışmadan sonra aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti ilişkilerini nikah masasına taşımıştı.

Survivor 2025'e katıldığında zor bir sezon geçiren İsmail Baladın, yarışma sonrasında eşi ve bebeğine kavuşmuştu. İsmail Balaban ven İlayda Şeker bebeklerini kucaklarına aldı.

Survivor Yarışmacısı İsmail Balaban’ın Kızına Verdiği İsim Gündem Oldu - Resim : 1

Bir kız çocukları olan çift mutluluklarını takipçilerine de yansıttı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğini gösteren Baladın’ın sevinçli hali duygulandırdı.

Survivor Yarışmacısı İsmail Balaban’ın Kızına Verdiği İsim Gündem Oldu - Resim : 2

Balaban, kızına İlis, adını verdiğini açıkladı. Baladın şunları söyledi: Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı, hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah.

Survivor Yarışmacısı İsmail Balaban’ın Kızına Verdiği İsim Gündem Oldu - Resim : 3

İlayda Şeker ise şunları söyledi: Güzel dilek ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Toplu cevap vereyim yetişebildiğime döndüm ama çok yorgunum iyi ki varsınız. Biraz uyuyacağım

İLİS NE DEMEK?

İlayda Şeker ve İsmail Balaban kızlarına kendi isimlerinin ilk iki harfinden oluşturdukları İL-İS adını verdi.

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