Brooklyn Beckham O Videoyla Alay Konusu Oldu

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Bir dönemin efsanevi futbolcusu David Beckham ile ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın en büyük çocukları Brooklyn Beckham, bir süredir sosyal medya ünlüsü olarak hayatını sürdürüyor. Üç yıl önce dünyaevine girdiği Nicola Peltz ile evliliğiyle gündemden düşmeyen 26 yaşındaki Brooklyn Beckham, bu kez sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya hesabından yemek tarifi videoları paylaşan Beckham, son olarak tavuklu dürüm tarifini takipçileriyle paylaşmak ve kendi kurduğu acı sos markası Cloud23'ün tanıtımını yapmak isterken, arkasından geçen kişi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

ASLINDA YEMEK YAPMAYI BİLMİYOR MU?

Beckham, kamera önünde yemek tarifini uygulamalı olarak göstermeye çalışırken arkadan beyaz önlüklü bir şef geçti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Brooklyn Beckham'ın aslında yemek yapmayı bilmediğini ve parasını ödeyerek tuttuğu şeflere yemek yaptırdığını düşündüğünü söyledi. Olay, kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

Beckham, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi