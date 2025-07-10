Brooklyn Beckham O Videoyla Alay Konusu Oldu

David Beckham-Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Beckham, bir süredir sosyal medyadan paylaştığı yemek videolarıyla gündeme gelirken, bu kez skandal bir iddiayla gündeme geldi. Beckham, videosunda arkada beyaz önlüklü bir şef gözükmesi sonrasında sosyal medyada alay konusu oldu.

Brooklyn Beckham O Videoyla Alay Konusu Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönemin efsanevi futbolcusu David Beckham ile ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın en büyük çocukları Brooklyn Beckham, bir süredir sosyal medya ünlüsü olarak hayatını sürdürüyor. Üç yıl önce dünyaevine girdiği Nicola Peltz ile evliliğiyle gündemden düşmeyen 26 yaşındaki Brooklyn Beckham, bu kez sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya hesabından yemek tarifi videoları paylaşan Beckham, son olarak tavuklu dürüm tarifini takipçileriyle paylaşmak ve kendi kurduğu acı sos markası Cloud23'ün tanıtımını yapmak isterken, arkasından geçen kişi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Brooklyn Beckham O Videoyla Alay Konusu Oldu - Resim : 1

ASLINDA YEMEK YAPMAYI BİLMİYOR MU?

Beckham, kamera önünde yemek tarifini uygulamalı olarak göstermeye çalışırken arkadan beyaz önlüklü bir şef geçti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Brooklyn Beckham'ın aslında yemek yapmayı bilmediğini ve parasını ödeyerek tuttuğu şeflere yemek yaptırdığını düşündüğünü söyledi. Olay, kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

Beckham, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Şok Üstüne Şok Yaşadı! Carlo Ancelotti'ye Hapis CezasıŞok Üstüne Şok Yaşadı! Carlo Ancelotti'ye Hapis CezasıSpor
Fenerbahçe, KAP'a Bildirdi! İşte Stadyum ve Forma Sponsoru...Fenerbahçe, KAP'a Bildirdi! İşte Stadyum ve Forma Sponsoru...Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
David Beckham Victoria Beckham
Kardiyolog Doktor Açıkladı: Her Gün Sağlıklı Diye Alıyoruz Ama Kalp Krizini Tetikliyor Kardiyolog Doktor Açıkladı: Her Gün Sağlıklı Diye Alıyoruz Ama Kalp Krizini Tetikliyor
Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda... Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda...
Türkiye Güzeli İdil Bilgen’den Sosyal Medyaya Damga Vuran Hayal! Gören İmrendi Türkiye Güzeli İdil Bilgen’den Sosyal Medyaya Damga Vuran Hayal! Gören İmrendi
Jennifer Lopez’den Antalya Konseri Öncesi Hayranlarına Büyük Sürpriz Jennifer Lopez’den Hayranlarına Büyük Sürpriz
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı