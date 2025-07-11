Ünlü Oyuncu Birce Akalay'dan Ayşe Barım İçin Çağrı: Yaşamını Yitirmesini İstemiyorum

Tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın her an ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından Ayşe Barım için çağrıda bulundu. Birce Akalay, "Masumiyet karinesi ve tutukluluk tedbirinin son çare olması prensibinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu süre zarfında canımın, dostumun yaşamını yitirmesini istemiyorum" dedi.

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Ünlü Oyuncu Birce Akalay'dan Ayşe Barım İçin Çağrı: Yaşamını Yitirmesini İstemiyorum
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ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

Barım'ın cezaevinde her an yaşamını yitirme riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Barım'ın son bir ayda dört kez bayıldığı ve 9 kişilik uzman doktor heyetinin hazırladığı raporda kalp pili takılması gerektiği ve "ölüm riski" olduğu belirtildi.

Ünlü Oyuncu Birce Akalay'dan Ayşe Barım İçin Çağrı: Yaşamını Yitirmesini İstemiyorum - Resim : 1

Oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından Ayşe Barım için çağrıda bulundu. Birce Akalay, "Masumiyet karinesi ve tutukluluk tedbirinin son çare olması prensibinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu süre zarfında canımın, dostumun yaşamını yitirmesini istemiyorum..." dedi.

Ünlü Oyuncu Birce Akalay'dan Ayşe Barım İçin Çağrı: Yaşamını Yitirmesini İstemiyorum - Resim : 2

Oyuncu Birce Akalay'ın açıklaması şöyle:

"Ne sesi gidiyor kulaklarımdan ne 20 kilo vermiş, her an ölüm riski taşıyan hastalıklarından yorgun düşmüş yüzüne rağmen duruşma boyunca bize halâ güç vermeye çalışan gözleri.
Ayşe Barım 'üç beyin anevrizması' ve 'acil ameliyat gerektiren 6 farklı kalp rahatsızlığı' ile bir hücrede yargıya masumiyetini ispatlayabilmek için, ailesi ve sevdikleri için tüm gücü ve inancıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Ani ölüm riski olduğunu çok kez sizlere duyurmaya çalıştık. Yaşam hakkını itibarını ve onurunu geri isteyen sadece menajerim değil, canımızın içidir ve şu noktada yaşam hakkı esastır.

Her gün her gece bu korku ile yaşamak başta kendisi ve ailesi olmak üzere biz dostları ve sevenleri için çok ama çok zor. Yüce adaletin bir gün tecelli edeceğine hiç şüphem yok. Masumiyet karinesi ve tutukluluk tedbirinin son çare olması prensibinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu süre zarfında canımın, dostumun yaşamını yitirmesini istemiyorum..."

9 Doktordan Ayşe Barım İçin Endişelendiren Rapor: Ölümle Burun Buruna9 Doktordan Ayşe Barım İçin Endişelendiren Rapor: Ölümle Burun BurunaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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