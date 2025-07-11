K-pop Yıldızına 'Cinsel Saldırı' Suçundan Hapis Cezası

K-pop grubu NCT'nin eski üyesi Taeil, cinsel saldırı suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Taeil ve onunla birlikte ceza alan iki kişinin rehabilitasyon programına katılmalarına karar verdi.

Son Güncelleme:
K-pop Yıldızına 'Cinsel Saldırı' Suçundan Hapis Cezası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Koreli K-pop grubu NCT’nin eski üyesi Taeil, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güney Kore'nin resmi ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, Seul Merkez Mahkemesi, suçun işlendiği yönünde yeterli delile ulaştığını belirterek hükmünü açıkladı. Sanığın gerçek adının Moon Tae-il olduğu belirtildi.

Mahkeme kararında, olayın geçtiğimiz yıl haziran ayında Seul’ün popüler semtlerinden Itaewon’daki bir barda yaşandığı bildirildi. Taeil'in, barda tanıştığı Çinli bir turiste iki arkadaşıyla birlikte cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. Mahkeme, üç sanığı da aynı cezaya çarptırdı.

3,5 YIL CEZA ALDILAR

Hakim, mağdurun olay sırasında alkol nedeniyle bilinçsiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, Taeil ve diğer sanıkların ilk kez suç işlemiş olmalarını dikkate alarak, savcılığın istediği 7 yıllık cezanın yarısını verdi. Mahkeme, Taeil ve beraberindeki iki kişiye yalnızca hapis cezası vermekle kalmadı; aynı zamanda cinsel şiddet suçluları için tasarlanmış 40 saatlik bir rehabilitasyon programına katılmalarına da hükmetti.

Taeil’in ismi, Ağustos 2024’te suçlamaların kamuoyuna yansımasıyla gündeme gelmişti. O dönem SM Entertainment, sanatçının gruptan ayrıldığını açıklamıştı. Şirket, daha fazla açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Güney Kore Hapis cezası
Son Güncelleme:
Reytinglerde Birinciydi! Çift Kişilik Oda Final mi Oluyor? Devrim Özkan’dan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım Devrim Özkan'dan Çok Konuşulan Büyük İtiraf
Tavuğun Bu Kısımları Resmen Zehir Saçıyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı Tavuğun Bu Kısımları Resmen Zehir Saçıyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı
Bugünün En Şanslı Burcu Belli Oldu Bugünün En Şanslı Burcu Belli Oldu
Survivor Yarışmacısı İsmail Balaban’ın Kızına Verdiği İsim Gündem Oldu İsmail Baladın’ın Kızının İsmi Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Tarihi Günde Kritik Dönemeç: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama Geldi
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor
Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı Kocaeli'de Amca Dehşeti
Galatasaray'da Osimhen Bilmecesi... Napoli İşi Yokuşa Sürüyor Osimhen Bilmecesi... Napoli İşi Yokuşa Sürüyor