K-pop Yıldızına 'Cinsel Saldırı' Suçundan Hapis Cezası

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Güney Koreli K-pop grubu NCT’nin eski üyesi Taeil, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güney Kore'nin resmi ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, Seul Merkez Mahkemesi, suçun işlendiği yönünde yeterli delile ulaştığını belirterek hükmünü açıkladı. Sanığın gerçek adının Moon Tae-il olduğu belirtildi.

Mahkeme kararında, olayın geçtiğimiz yıl haziran ayında Seul’ün popüler semtlerinden Itaewon’daki bir barda yaşandığı bildirildi. Taeil'in, barda tanıştığı Çinli bir turiste iki arkadaşıyla birlikte cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. Mahkeme, üç sanığı da aynı cezaya çarptırdı.

3,5 YIL CEZA ALDILAR

Hakim, mağdurun olay sırasında alkol nedeniyle bilinçsiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, Taeil ve diğer sanıkların ilk kez suç işlemiş olmalarını dikkate alarak, savcılığın istediği 7 yıllık cezanın yarısını verdi. Mahkeme, Taeil ve beraberindeki iki kişiye yalnızca hapis cezası vermekle kalmadı; aynı zamanda cinsel şiddet suçluları için tasarlanmış 40 saatlik bir rehabilitasyon programına katılmalarına da hükmetti.

Taeil’in ismi, Ağustos 2024’te suçlamaların kamuoyuna yansımasıyla gündeme gelmişti. O dönem SM Entertainment, sanatçının gruptan ayrıldığını açıklamıştı. Şirket, daha fazla açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Kaynak: AA