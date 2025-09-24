Dua Lipa Sessizliğini Bozdu, Gerçeği Açıkladı! Filistin’i Desteklemeyen Menajerini Kovdu mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Filistin yanlısı rap grubunun sahne almaması için toplanan imzalara imza attığı nedeniyle menajeri David Levy'i kovduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

Şarkıcı Dua Lipa

ELEŞTİRİ ÜSTÜNE ELEŞTİRİ

Dua Lipa, haberlerin gerçeği yansıtmadığını, menajerini kovmadığını açıkladı. Ünlü şarkıcı aynı zamanda Daily Mail'in kullandığı haber dilinin de kışkırtıcı olduğunu belirtti.

FİLİSTİN DESTEĞİNİ YENİLEDİ

Lipa “Özgür Filistin'den yanayım ancak küresel bir trajediyi manşetlere taşımak için bunu kullanmak benim için son derece sorunlu bir şey” diyerek iddiaları yalandı.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinde yaptığı paylaşımlara iddialara netlik kazandıran Dua Lipa, Filistin’in desteklediğini bir kez daha hatırlattı.

NELER OLMUŞTU?

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinli vatandaşlara yönelik saldırılarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, Filistin destekçisi olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın Filistin’in desteklemeyen menajeri David Levy'i kovduğu iddia edildi.

İddiaya göre menajerin kovulma nedeni, Levy'nin Glastonbury Festivali'nde Filistin yanlısı İrlanda rap grubu Kneecap'in sahne almasına karşı gizli bir mektuba imza atması oldu.

Mektup, festivalin kurucusu Michael Eavis'e gönderilmiş ve müzik endüstrisindeki diğer Yahudi figürler tarafından da imzalanmıştı. Ancak mektup sızınca skandal patlak verdi.

Ünlü şarkıcının Instagram paylaşımı

DUA LIPA KİMDİR?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Dua Lipa'nın müzik kariyeri, 14 yaşındayken, diğer sanatçıların YouTube'daki şarkılarını yazmaya başladığı zaman itibariyle başladı. 2008'de Kosova'ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu'na katıldı. İlk adı Arnavutça "aşk" anlamına geliyor. 2015 ilk single'ını piyasaya sürdü. Aralık 2016'da, Lipa ile ilgili 'See in Blue' adlı belgesel çekildi.

İlk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017'de piyasaya sürdü. Albüm, İngiltere'nin en iyi 10 single'ı "Be the One" ve "IDGAF" ve İngiltere'nin hit listelerini zorlayan parçası "New Rules" da dahil olmak üzere yedi single'ı içerisinde barındırdı.

Lipa'nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri'nde altı numaraya kadar ulaştı. Şubat 2018'de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı. Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single "One Kiss", Birleşik Krallık Singles Chart'da bir numaraya ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi