Magazin Dünyası Bunu Konuşuyor! Rihanna Gizlice Evlendi mi?

Dünyaca ünlü çift Rihanna ve ASAP Rocky, “gizli evlilik” iddialarıyla yeniden magazin gündemine oturdu. Daha önce sürpriz hamilelik açıklamaları, kırmızı halıdaki uyumlu tarzları ve Rocky’nin Rihanna hakkında kullandığı romantik ifadelerle sık sık adlarından söz ettiren ikili, bu kez Rocky’nin ELLE dergisine verdiği röportajdaki sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü rapçiye “Yakında evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildiğinde Rocky gülümseyerek, “Sen benim zaten evli olmadığımı nereden biliyorsun?” dedi. Röportajı yapan gazeteci bu yanıtın “Rihanna ile çoktan evlendikleri” anlamına gelip gelmediğini sorunca Rocky kahkaha atarak, “Bunu asla doğrulamayacağım” ifadelerini kullandı. Bu sözler, “gizli nikâh” iddialarını güçlendirdi.

Rocky için 2025 yılı oldukça zorlu geçti. 2021’deki bir silahlı saldırı iddiası nedeniyle hakkında açılan ve 24 yıla kadar hapis cezası istenen davadan bu yıl beraat eden sanatçı, “Masum olduğumu biliyordum. Ben gangster değilim, havalı bir adamım” diyerek aklanmanın ardından kariyerine hız kesmeden devam etti.

ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLUYOR

Sanatçı ayrıca Rihanna ile üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirdi. Yoğun iş temposuna rağmen özel hayatını önceliklendirdiğini söyleyen Rocky, “Evde iş konuşmuyoruz, mesele aile, ilişki ve ev” diyerek özel hayatındaki mutluluğu öne çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi