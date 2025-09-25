Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy’un Sosyal Medya Hatası İfşa Oldu! Herkes Eşinin Bu Fotoğrafını Konuşuyor
2023 yılında hayatını Nazım Akmandil ile birleştiren ünlü sunucu Burcu Esmersoy’un yaptığı hata sosyal medyanın diline düştü. Ünlü sunucu öyle bir şey yaptı ki saniyeler içinde silse de şoke eden fotoğraf kısa sürede tüm magazin sayfalarında paylaşıldı. İşte herkesin konuştuğu o kare…
Romantik Komedi, Ver Fırına, Komedi Türkiye, Dünya Güzellerim isimli programlarda sunuculuk yapan Burcu Esmersoy’un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.
EŞİNİN ÇIPLAK GÖRÜNTÜSÜ AYNADA ÇIKTI
Ünlü sunucunun aynada çekip attığı selfienin arkasında eşi Nazım Akmandil’in çıplak görüntüsü yansıdı. Eşinin bu görüntüsünü fark etmeden fotoğrafı hesabından paylaşan Burcu Esmersoy yaptığı hatayı fark eder etmez paylaşımını sildi.
Sosyal medyanın diline düşen ünlü sunucunun başına gelen gündem oldu.
Burcu Esmersoy, 2023 yılında Nazım Akmandil ile Portofino'da nikâh masasına oturmuştu.
DÜĞÜNÜ 3 GÜN SÜRMÜŞTÜ
1 Eylül'de başlayan ve toplamda 3 gün süren İtalya'daki düğünün yemeğinde Esmersoy, modacı Özgür Masur imzalı bir kıyafet giymişti. Payet bir gömlek ve bol kesim pantolonla gecede boy gösteren sunucu, şıklığını takılarıyla tamamlamıştı.
İtalya'daki Borgo Egnazia Otel'deki parti büyük beğeni toplamıştı.
NAZIM AKMANDİL KİMDİR?
Ünlü sunucunun eşi Nazım Akmandil, cep telefonlarındaki oyunların yazılımlarını yapan yazılımcı olarak biliniyor. Akmandil’in arkadaşıyla ortak olarak Good Job Games isimli bir şirket kurduğu öne sürülüyor.
