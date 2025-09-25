Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Gelişme! Ünlü Oyuncu Diziye Geri Dönüyor

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde seyirciyi şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Bir süre önce senaryo gereği diziden ayrılan Selin Türkmen, yeniden projeye dahil oluyor.

Son bölümleriyle tartışmaların odağına yerleşen ve RTÜK incelemesine takılan Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez farklı bir haberle gündeme geldi. Dizinin Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen’in geri döneceği öğrenildi.

ÇİMEN KARAKTERİ GERİ DÖNÜYOR

Türkmen’in canlandırdığı Çimen, senaryoda yurt dışına gönderilerek diziden ayrılmıştı. Ancak karakterin geri dönüşü, hikayede tansiyonu yeniden yükseltecek. Dizinin takipçileri bu sürpriz gelişmeyle heyecanlı bir sürecin başlayacağını düşünüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti'nin 105. Bölümünde Fatih ile Doğa’nın arası bir iyi bir kötü olarak devam ederken, Doğa artık bu ilişkiye bir son vermeye niyetlidir. Asil, Asudeler’le yaşamaya başlamıştır. Şirkete girdiği gibi Fatih’le uğraşmayı kendine iş edinir. Şirket yönetimine sunduğu otellere tekne alma fikri Fatih karşı çıksa da kabul görünce araları iyice bozulur.

Nilay annesi Sevtap ile yaşamaya devam etmektedir. Sevtap’ın eski hayatından gelen bir arkadaşı hayatlarına renk katar. Kıvılcım ve Ömer doktor arkadaşlarının dertlerine üzülmüşler, onlara yardım etmek için çabalamaya başlamışlardır. Işıl, Abdullah’ı idare etmeyi artık iyice öğrenmiştir. Ancak geçmiş günahları bir türlü peşini bırakmamaktadır.

