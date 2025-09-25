Manifest'in Kurucusu Tolga Akış İle Gizem Kaya Evlendi! İşte Mutlu Günden İlk Kare

Manifest grubunun kurucusu ve Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış, sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahından paylaşılan ilk kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zeynep Bastık’ın eski eşi, Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikahından paylaşılan ilk kare sosyal medyada gündem oldu.

Reklamcı ve Hypers Studio’nun kurucusu ve Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış, ikinci kez evlilik heyecanı yaşadı. 2021-2022 yılları arasında şarkıcı Zeynep Bastık ile evli olan Akış, boşanmanın ardından gönlünü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya’ya kaptırmıştı.

LİZBON’DA ROMANTİK TEKLİF

Geçtiğimiz mayıs ayında Lizbon tatilinde Kaya’ya evlenme teklif eden Akış, "Evet" cevabını almıştı. İkili, bu mutluluklarını nikah masasına taşıdı.

Çiftin mutlu gününden ilk fotoğraf, yakın arkadaşları Pelin İgit tarafından "Sizi seviyorum" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haber Merkezi

