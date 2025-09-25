Aleyna Tilki’nin Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor: Bu Enerjinin Sırrı Ne?

Genç yaşında şöhrete kavuşan ve şarkılarıyla adını milyonlarca kişiye duyuran Aleyna Tilki, son açıklamaları ile herkesi şaşkına çevirdi. Gece başlıyor sabaha kadar devam ediyor. Tilki’nin bu alışkanlığı ağızları açık bıraktı. İşte Aleyna Tilki’nin herkesi şaşkına çeviren o alışkanlığı…

Aleyna Tilki’nin Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor: Bu Enerjinin Sırrı Ne?
16 yaşında çıkardığı ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla ünlenen ve müzik dünyasında yer edinen Aleyna Tilki, karıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Henüz çocuk yaşta tanınmasına rağmen hız kesmeden üretmeye devam eden Tilki, farklı müzik türlerini denemesi, özgün sahne duruşu ve sık sık yaptığı açıklamalarla sektördeki adını korudu.

‘AVOKADO YÜZÜNDEN ARKADAŞIMLA BİLE KAVGA ETTİM’

Avokadoya olan düşkünlüğünü dile getiren Tilki, "Avokado bana psikolojik destek veriyor. Yanımda çalışanlar da bilir, çok önem veriyorum. Avokado yüzünden arkadaşlarımla bile küstüm. Hatta en yakın arkadaşımla bile bu yüzden kavga etmiştim." dedi.

ENERJİSİNİ ATMAK İÇİN GECEDEN SABAHA KADAR DEVAM EDİYOR

Enerjisinin yüksek olduğunu ifade eden Aleyna Tilki, geceleri yürüyüş yaptığını ve sabaha kadar bu yürüyüşlere devam ettiğini belirterek, "Gece özgürlüğümü bulduğum zaman. 9 saat yürüdüğüm oluyor. Gece 12'de başlayıp sabah 9'a kadar yürüdüğüm oluyor. Arabam geliyor, biraz dinleniyorum, sonra yine devam ediyorum. İnsanlar sokağa çıkmaya başlamadan ben sabahı karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

Son olarak ilk buluşmalarda samimiyetin ön planda olması gerektiğini söyleyen sanatçı, "Yürüyüş yapmak, yol yapmak, yağmurda kahve içmek… Bunlar benim için çok kıymetli. Samimi, doğal, basit şeyler bana en çok mutluluk veren şeyler." Tilki ayrıca, ilişkilerde koruyucu ama baskıcı olmayan bir tavrı önemsediğini vurguladı, "Eril enerji güzel ama toksik değil. Yanımda yürürken çevreme dikkat eden, güvenliği önemseyen ama bunu bana kadın olduğum için değil, sevdiği için yapan biri olmalı." dedi.

