Sancaktepe'deki özel hastanede annelere onaysız ilaçla doğum yaptırıldığı iddiası büyüyor. Kadın Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. gözaltına alınıp serbest bırakıldı, evinde dijital delillere el konuldu. Hastanenin kadın doğum hizmetleri durduruldu, soruşturma sürüyor.

Kadınların İzni Olmadan İlaçla Doğum Yaptırmıştı... Özel Hastanede Doğum Skandalında Flaş Gelişme!
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, anne adaylarının bilgisi ve onayı olmadan ilaç kullanılarak doğum yaptırıldığı iddiaları, adli ve idari soruşturmayı tetikledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün duyurusuyla başlayan süreçte, hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniği, servisi ile doğumhanesi 19 Eylül itibarıyla hizmet dışı bırakıldı. Olayın merkezindeki doktor P.Ç., yakalama kararıyla gözaltına alındı.

EVDE DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, şüpheli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç., dün Ataşehir Atatürk Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltı sırasında evde arama yapıldı; 2 USB bellek, 1 dizüstü bilgisayar ve cep telefonu delil olarak ele geçirildi. Polis merkezine götürülen Dr. P.Ç. hakkında, "TCK 158/1E - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Adli makamlara sevk edilen doktor, "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, henüz doğumu başlamamış annelere zorla müdahale edildiği, bu yolla hastanenin ve ilgili kurumların zarara uğratıldığı öne sürülüyor. Sağlık Bakanlığı ve savcılık, iddiaların derinlemesine incelenmesi için saha denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

