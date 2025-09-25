Sapanca’da Öğretmene Darp: Saldırgan Veli ve Yakını Adli Kontrolle Serbest

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, okul koridorları şiddete sahne oldu. Sapanca Anadolu Lisesi’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Yusuf Yavuz Yılmaz, bir öğrencisini uyardığı sırada öğrencinin babası M.A. ve arkadaşı İ.K. tarafından feci şekilde darbedildi. Olay, dün öğle saatlerinde okulun içinde patlak verdi ve öğretmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı halde hastaneye kaldırılmasına yol açtı.

DARBEDİLEN ÖĞRETMEN TABURCU EDİLDİ

Yılmaz, ilk müdahaleyi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nde aldıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan öğretmen, taburcu edildi. Olayın tanıkları, saldırının ani ve vahşi olduğunu belirterek, öğretmenin öğrenciyi disipline uyması için ikaz ettiğini vurguladı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SERBEST

Polis ekipleri, ihbar üzerine hızla harekete geçti ve şüpheliler M.A. ile İ.K.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen ikili, savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, eğitim camiasında ve kamuoyunda büyük tepki çekti; öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmemesi eleştirileri yağdı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Valiliği’nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sendikalar olayın soruşturulmasını ve velilere caydırıcı cezalar verilmesini talep ediyor.

Kaynak: İHA