Van'da Boşanma Aşamasında Dehşet! Bıçakla Okulu Bastı, Kayınpederi Zannedip Başka Öğretmeni Bıçakladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir erkek elinde bıçakla önce sınıf şube listesine baktı. Ardından kayınpederi R.S.'nın öğleden sonra ders verdiği sınıfa girdi.

KAYINBİRADERİ ZANNETTİ, BAŞKA ÖĞRETMENİ BIÇAKLADI

Saldırgan girdiği sınıfta ders veren Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi, kayınbiraderi zannetti. Saldırgan E.Ş.'yi karın boşluğundan bıçakladı. Bu sırada saldırgana müdahale etmek isteyen görsel sanatlar öğretmeni R.Y.B. de elinden yaralandı.

Bıçaklı saldırının yaşandığı okul...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırgan; okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilirken; okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 öğretmen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken; saldırgan polise teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA