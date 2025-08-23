13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray’da Özbekistan uyruklu 13 yaşındaki S.T., ablasının sevgilisi Muhammed Ö.’yü ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, ablası Adile T. gözyaşları içinde sinir krizi geçirdi. Olayın ardından kaçan S.T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 21.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1406 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan vatandaşı Muhammed Ö. (26), sevgilisi Adile T.’nin (24) kardeşi S.T. ile evin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.T., elindeki ekmek bıçağıyla Muhammed Ö.’nün göğsüne vurdu.

DURUMU AĞIR

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Muhammed Ö.’nün yardımına sevgilisi Adile T. koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Muhammed Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Muhammed Ö. tedavi altına alındı.

ABLA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acil servis önünde gözyaşlarına boğulan Adile T., “Kim bıçaklamış bilmiyorum. Ben kanlar içinde evin önündeki sokakta buldum” diyerek feryat etti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 13 yaşındaki S.T.’yi kısa sürede parkta yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA