Yanan Araçtan Son Anda Çıkmayı Başardı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek son anda canını kurtardı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Aracından yükselen dumanları fark eden sürücü, son anda kendini dışarı atarak canını kurtardı.

Olay, Efeler köyü yakınlarında meydana geldi. 06 GNN 20 plakalı otomobilin sürücüsü, aracın ön kısmından duman çıktığını fark edince otomobili yol kenarına çekti. Kısa süre sonra motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç, çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayda, itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

