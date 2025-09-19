Depodaki Traktör Bir Anda Alev Aldı

Adıyaman’da depoda bulunan bir traktör bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yandı. Şans eseri ölen yada yaralananın olmadığı olayda traktörde hasar meydana geldi.

Depodaki Traktör Bir Anda Alev Aldı
Adıyaman merkeze bağlı Çaylı Köyü'nde bulunan bir evin deposunda park halindeki 02 HD 912 plakalı traktör bilinmeyen nedenlerden dolayı bir anda alev aldı. Yanan traktörü fark eden ev halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda traktörde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yangın Adıyaman
