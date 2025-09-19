Kooperatifler İçin 5 Yıllık Eylem Planı! Cumhurbaşkanı Detayları Açıkladı! Ne Kadar Kredi İmkanı Sunulacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “2025- 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

Ahilik kültürümüzün özünde yer alan dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım ve güven ilkelerinin bugünkü kooperatifçilik ruhunu şekillendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemin önemine dikkat çekti.

“Türkiye olarak gerçekten çok dinamik bir ticari hayata sahibiz. İnsanımız yetiştiriyor. Üretiyor satıyor, 81 vilayetimizle birlikte dünyaya el emeği, göz nuru ürünlerini ulaştırmanın mücadelesini veriyor” diye vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık eylem planını da açıkladı.

“HER ZAMAN GURUR DUYDUM”

Konuşmasında esnaf ve sanatkarlara özel bir yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin bir ferdi olarak esnaf ve sanatkâr kardeşlerimle yol yürümekten her zaman şeref duydum. Ahilik geleneği, bugün kooperatifçilik ruhuyla yeniden hayat buluyor" dedi.

“YEREL KALKINMANIN ANAHTARI”

Kooperatifçiliğin özellikle kadınlar, genç girişimciler ve dezavantajlı gruplar için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yapının yerel kalkınmayı destekleyen adil bir model olduğunu söyledi.

Türkiye’de halihazırda 62 bin kooperatifin faaliyet gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı, bu sayının AB ortalamasına göre hala yetersiz olduğunu ifade etti.

YENİ STRATEJİ PLANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2029 dönemini kapsayan yeni Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın devreye alındığını duyurdu.

Dijitalleşme, finansal kapasitenin artırılması, yeni kooperatif türlerinin desteklenmesi gibi başlıkları içeren planın detaylarını aktaran Cumhurbaşkanı, stratejinin amacının kooperatiflere daha elverişli bir ortam sağlamak, güveni artırmak ve sektörü daha rekabetçi hale getirmek olduğunu belirtti.

110,5 MİLYON TL HİBE VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında başlatılan destek programı kapsamında bugüne kadar 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110,5 milyon TL hibe verildiğini açıkladı. Ayrıca bu yıl destek miktarlarının 2 kat artırıldığını belirtti.

Destekleri şöyle sıraladı:

Demirbaş desteği: 400 bin TL’den 1 milyon TL’ye

Sergi/fuar katılım desteği: 60 bin TL’den 150 bin TL’ye

Nitelikli personel desteği: 2 personel için yıllık 532 bin 800 TL’ye çıkarıldı

KREDİ VE YASAL KOLAYLIKLAR

Kooperatifler için yeni kredi destek mekanizmalarının da yolda olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 milyon TL’lik fon ile toplam 3 milyar TL’lik kredi imkânı sağlanacağını söyledi.

Ayrıca yüzde 80 engelli bireyler ve 18-24 yaş arası gençlerin ekonomik hayata katılımını teşvik edecek sosyal kooperatifçilik yasası için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

SONUÇLAR 22 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK

2025 yılı için kooperatif destek başvuru sonuçlarının 22 Eylül’de açıklanacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek sisteminde yapılan bir başka değişikliği de duyurdu. Buna göre, destekten bir kez faydalanan kooperatifler için yeniden başvuru süresi 5 yıldan 4 yıla indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ekonomik istikrar ve siyasi güven vurgusu yaparak sözlerini “Türkiye artık krizlere teslim olmayacak bir noktadadır. Siyasi istikrar ve ekonomik güven sürdükçe ülkemizin önü de açık olacaktır. Bu başarılar hepimizin ortak eseridir” şeklinde sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi