Kabine Toplantısı öncesinde kulislerden sızan ‘Ali Yerlikaya’ iddiası siyasette nabız yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze özel bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın Bakan Yerlikaya’nın kendisine ‘üvey evlat muamelesi’ yaptığını ilettiği iddia edildi. Kulislerden sızana göre bu bilgi sonrasında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürüne neden haberi olmadığını sordu. İşte detaylar…

Çanakkale Emniyet Müdürü’nün görevden alınmasının, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yardımcısı Bülent Turan arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddiası gözleri gerçeğin ne olduğuna çevirmişken, T24 yazarı Tolga Şardan’dan dikkat çeken bir kulis daha geldi.

Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Özel Görüşmenin Perde Arkası Sızdı… Öğrenir Öğrenmez Özel Kalemine Hesap Sordu - Resim : 1
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan

Şardan, bugünkü köşesinde “İçişleri Bakanlığı kulisleri kaynıyor: Bakan Yardımcısı Turan, Cumhurbaşkanı ile ne konuştu?” başlıklı yazısında dikkat çeken kulisleri paylaştı.

Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Özel Görüşmenin Perde Arkası Sızdı… Öğrenir Öğrenmez Özel Kalemine Hesap Sordu - Resim : 2
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Cumhurbaşkanı ile görüştü

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçtiğimiz günlerde özel bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisine ulaştığını belirten Şardan, görüşmesinin perde arkasını anlattı.

Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Özel Görüşmenin Perde Arkası Sızdı… Öğrenir Öğrenmez Özel Kalemine Hesap Sordu - Resim : 3
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve yardımcıları

'GERGİNLİK' CUMHURBAŞKANI'NA İLETİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın dört yardımcısı olduğunu hatırlatan Şardan, yüz yüze gerçekleşen ve uzun sürdüğü bildirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ali Yerlikaya-Bülent Turan gerginliğinden haberdar edildiğini söyledi.

'ÜVEY EVLAT' SİTEMİ

Şardan “Turan, özetle Yerlikaya’nın kendisine deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi yaptığını Cumhurbaşkanı’na iletti” diye yazdı.

ÖZEL KALEME HESAP SORDU

Aktarılana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Turan’ın kendisine anlattıkları sonrasında Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a “Hasan Bey, bunlardan bizim neden haberimiz yok?” tepkisini gösterdi.

Şardan, önümüzdeki günlerde kabinede gerçekleşmesi beklenen değişimde bu görüşmenin etkisinin olup olmadığına dikkat çekti.

Kaynak: T24

Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Turan
