Görevden Ayrıldı, 'Süper Emekli' Oldu! Ali Erbaş’ın Emekli Maaşı Dudak Uçuklattı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda geçtiğimiz gün değişim yaşandı. 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Ali Erbaş’ın yerine 18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Safi Arpaguş atandı. İki dönem boyunca görev yapan Erbaş’ın ayrılışının ardından, gözler alacağı emekli maaşı ve ikramiyeye çevirildi. Milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısıyla mücadele ettiği günlerde Erbaş’ın alacağı maaş dikkat çekti.

ALACAĞI EMEKLİ MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Birgün'ün haberine göre, görev süresi uzatılmayan Erbaş, 'süper emekliler' statüsüne dahil edildi. Buna göre Erbaş’ın emekli maaşının 101 bin TL olacağı, ayrıca emekli olmaya karar vermesi halinde 2,3 ile 2,7 milyon TL arasında ikramiye alacağı öne sürüldü.

2017-2025 yılları arasında görev yapan Ali Erbaş, döneminde sık sık kamuoyunun gündemine oturmuş ve söylemleri ile eylemleri arasında çelişkiler olduğu yönünde eleştiriler almıştı.

Bunlardan bazıları şöyle sıralandı:

Hac için sıra bekleyen milyonlarca kişiye rağmen, yakınlarını kurasız hacca götürmesi.

"Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" ifadesine rağmen Audi A8 alarak makam aracı sayısını artırması.

İsrail karşıtı açıklamalarına karşın damadının İsrail destekçisi bir firmada görev yapması iddiasına sessiz kalması.

Beykoz’da müftülük şartlarını sağlamayan damadının atamasına onay vermesi.

Yüzden fazla yurtdışı ziyaretine çıkmasına karşın, kurumun kurucusunun mezarını hiç ziyaret etmemesi.

Diyanet Başkanı olduktan sonra kendi yazılarını "Ramazan Günlükleri" adıyla devlet bütçesinden bastırması.

Kayınbiraderini müşavir atayıp işe gitmeden emekli etmesi.

15 milyon TL kamu zararına yol açan "Hadislerle İslam" kitabındaki basım hatalarını görmezden gelmesi.

Kaynak: Birgün