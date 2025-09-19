Esenler’de Gece Yarısı Can Pazarı: Otomobil Takla Atıp Alev Aldı, 5 Kişi Yaralandı

Esenler TEM Bağlantı Yolu’nda bir otomobil bariyerlere çarparak alev aldı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yol bir süre trafiğe kapanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenler’de Gece Yarısı Can Pazarı: Otomobil Takla Atıp Alev Aldı, 5 Kişi Yaralandı
İstanbul’un Esenler ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçtan yola savrulan 5 kişi yaralanırken, otomobil alev aldı.

Esenler’de Gece Yarısı Can Pazarı: Otomobil Takla Atıp Alev Aldı, 5 Kişi Yaralandı - Resim : 1
Takla atan otomobil alev aldı

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 34 FCV 607 plakalı otomobil, Esenler sapağında bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atarak durabildi.

Esenler’de Gece Yarısı Can Pazarı: Otomobil Takla Atıp Alev Aldı, 5 Kişi Yaralandı - Resim : 2
Otomobilin içinde 5 kişi vardı

5 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle araçtaki 5 kişi yola savrularak yaralandı. Otomobil ise kısa sürede alev aldı. Kazayı gören sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, bir yandan yaralılara yardım ederken bir yandan da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Esenler’de Gece Yarısı Can Pazarı: Otomobil Takla Atıp Alev Aldı, 5 Kişi Yaralandı - Resim : 3
Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Yaralılar ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Esenler’de Gece Yarısı Can Pazarı: Otomobil Takla Atıp Alev Aldı, 5 Kişi Yaralandı - Resim : 4
Alev alan otomobil ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Trafik temizleme çalışmalarının ardından normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

