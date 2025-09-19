Esenler’de Gece Yarısı Can Pazarı: Otomobil Takla Atıp Alev Aldı, 5 Kişi Yaralandı
Esenler TEM Bağlantı Yolu’nda bir otomobil bariyerlere çarparak alev aldı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yol bir süre trafiğe kapanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul’un Esenler ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçtan yola savrulan 5 kişi yaralanırken, otomobil alev aldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 34 FCV 607 plakalı otomobil, Esenler sapağında bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atarak durabildi.
5 KİŞİ YOLA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle araçtaki 5 kişi yola savrularak yaralandı. Otomobil ise kısa sürede alev aldı. Kazayı gören sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, bir yandan yaralılara yardım ederken bir yandan da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Yaralılar ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Trafik temizleme çalışmalarının ardından normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA