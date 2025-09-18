Bitlis’te Otomobil 10 Metrelik Duvardan Düştü: 1’i Ağır, 2 Yaralı

Bitlis’te kontrolden çıkan bir otomobilin 10 metre yükseklikteki duvardan düşmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Son Güncelleme:
Bitlis’te Otomobil 10 Metrelik Duvardan Düştü: 1’i Ağır, 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, bugün saat 13.00 civarında Bitlis’in Hüsrevpaşa Mahallesi’nde, Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah Ula’nın kullandığı 55 GY 626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bir duvardan aşağı düştü. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için detaylı inceleme yürütüyor.

Esenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon ÇarpıştıEsenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon ÇarpıştıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bitlis Trafik kazası
Son Güncelleme:
Bolu Mudurnu'da Üç Araçlı Kaza: 10 Yaralı Bolu Mudurnu'da Üç Araçlı Kaza: 10 Yaralı
Çankırı'da Samanlık Yangını Bir Evi Kül Etti Çankırı'da Samanlık Yangını Bir Evi Kül Etti
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkılacak! Fenerbahçe'de Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?