Bitlis’te Otomobil 10 Metrelik Duvardan Düştü: 1’i Ağır, 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, bugün saat 13.00 civarında Bitlis’in Hüsrevpaşa Mahallesi’nde, Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah Ula’nın kullandığı 55 GY 626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bir duvardan aşağı düştü. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için detaylı inceleme yürütüyor.

Kaynak: İHA