Bolu Mudurnu'da Üç Araçlı Kaza: 10 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yolcu midibüsü, kamyon ve otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaza, bugün saat 11.00 civarında Bolu-Mudurnu kara yolunun Yazılar köyü mevkiinde gerçekleşti. Serkan S. yönetimindeki 14 ACP 461 plakalı otomobil, 14 ABF 587 plakalı kamyon ve Erol G. idaresindeki Mudurnu-Bolu hattında yolcu taşıyan 14 AAT 285 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve midibüste bulunan 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bolu’daki hastanelere nakledildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

