Muğla Ula'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin il genelinde yüklü miktarda zehirli madde piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Eylül 2025 tarihinde Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi'nde belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin evlerde ve bahçelerde yaptığı detaylı aramalarda, toplam 695 kök Hint keneviri bitkisi, 20 kilo 600 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, iki adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca, 15 mermi, 37 fişek, iki alarmlı güvenlik kamerası ile 10 litre sıvı gübre ele geçirildi. Bu malzemelerin, uyuşturucu üretimi ve dağıtımı için kullanıldığı tespit edildi.

Operasyonda yakalanan üç şüpheli, gözaltına alınarak sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık talimatıyla mahkemeye çıkarılan zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA