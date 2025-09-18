Adıyaman’da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Adıyaman merkezde bulunan Gazihandede Mesire Alanı yolu üzerinde yaşandı. Plakası 02 AAT 100 olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA