Adıyaman’da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

Olay, Adıyaman merkezde bulunan Gazihandede Mesire Alanı yolu üzerinde yaşandı. Plakası 02 AAT 100 olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Trafik kazası
