Çankırı'da Samanlık Yangını Bir Evi Kül Etti
Çankırı'da samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangında bitişiğindeki ev zarar gördü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Çanakkale'de Yenimahalle Fidanlık yolu mevkisinde Ali Dağıstan'a ait samanlıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çerkeş, Çardaklı, Atkaracalar itfaiyesi ile Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki evde hasar oluştu. Yangına, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: