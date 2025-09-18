Çankırı'da Samanlık Yangını Bir Evi Kül Etti

Çankırı'da samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangında bitişiğindeki ev zarar gördü

Çanakkale'de Yenimahalle Fidanlık yolu mevkisinde Ali Dağıstan'a ait samanlıkta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çerkeş, Çardaklı, Atkaracalar itfaiyesi ile Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki evde hasar oluştu. Yangına, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

