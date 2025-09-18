Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Veda Ziyareti: Tartışmalı 8 Yılın Sonu

Görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ederek veda etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Erbaş'ın başkanlığı, lüks harcamalar, hutbe tartışmaları ve kurum güvenindeki düşüşle anılıyor.

Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Veda Ziyareti: Tartışmalı 8 Yılın Sonu
Ankara'da bugün gerçekleşen veda ziyareti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 8 yıllık bir dönemin resmi olarak sona ermesini simgeliyor. 2017 Eylül'ünde göreve gelen Prof. Dr. Ali Erbaş, iki dönemlik süresini tamamlamasının ardından emekliliğe ayrıldı. Yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un atanması, kurumda değişim rüzgarlarını başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erbaş'ı kabulü, basına kapalı tutuldu ve resmi açıklamalarda detaylara yer verilmedi.

TARTIŞMALI 8 YILIN SONU...

Erbaş'ın başkanlığı, çeşitli tartışmalarla damga vurdu. Görev süresi boyunca Diyanet'in bütçesi, bakanlıkları aşan boyutlara ulaşırken, lüks araç alımları ve VIP organizasyonlar eleştirilerin odağı oldu. Örneğin, Erbaş'ın Audi A8 makam aracı talebi ve kullanımı, "tasarruf çağrılarına rağmen israf" olarak nitelendirildi. Diyanet, 2024'te bu aracı iade ettiğini duyursa da tartışmalar yıl boyu sürdü. Erbaş, bir söyleşide "Bize bir Audi'yi çok gördüler" diyerek savunmuştu.

Benzer şekilde, "İki milyon hacı adayı sırada bekliyor" açıklamasına rağmen, eşi ve akrabalarının kurasız VIP hacca götürülmesi tepki çekti. Lüks otellerde düzenlenen toplantılar ve devlet bütçesinden basılan kitaplar da kamu kaynaklarının kullanımını sorgulattı.

Kurumun resmi bayramlardaki tutumu da eleştirilere yol açtı. Erbaş döneminde, milli bayram hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anılmadı ve Anıtkabir ziyareti yapılmadı. Bu durum, Diyanet personelinde bile "Atatürk'e duayı çok mu görüyor?" tepkilerine neden oldu.

Hutbelerdeki cinsiyetçi ifadeler, miras hakkı ve giyim gibi konular da geniş yankı buldu. Ayasofya'da kılıçla minbere çıkması, sembolik bir tartışma yarattı.Diyanet'e duyulan güven ise dramatik bir düşüş gösterdi. Bupar Araştırma Şirketi'nin anketine göre, kurum güveni yüzde 11,1'e geriledi; yüzde 83,3'lük kesim "güvenmiyorum" yanıtını verdi. CHP'li Hasan Öztürkmen, Erbaş'ı "Milleti dinden soğuttu" diye eleştirerek istifa çağrısı yaptı.

Diyanet'in kendi iç anketlerinde bile adaletsizlik ve güvensizlik şikayetleri öne çıktı. Eleştirilere karşı sessiz kalan Erbaş, binlerce vatandaş ve gazeteci hakkında suç duyurularında bulundu; bu da kurumun eleştiri toleransını tartışmaya açtı.

Erbaş'ın emekliliği, "süper emekli" statüsüyle yaklaşık 101-119 bin TL aylık ve 2.3-2.7 milyon TL ikramiye getirecek. Aile üyelerinin atamaları da (damadı müftü, kızı vaize olarak) kayırmacılık iddialarını güçlendirdi.

