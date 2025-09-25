Bolu’da Kaçak Tütün Operasyonu! Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Bolu’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürününe el konuldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda tütün ürünü bulundu.

Operasyonda sanayi tipi makaron doldurma makinesi, 11 adet manuel makaron doldurma makinesi, 25 makaron aparatı, hassas terazi, 22 bin 500 sigara sarma kâğıdı, 29 bin 300 içi doldurulmuş makaron, 101 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 69 bin bandrollü sahte makaron, 131 kilo kıyılmış tütün, 670 adet sahte bandrol, 10,5 kilo nargile tütünü ve 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

