Ankara'da Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı

Polatlı’da pazar yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Tartışmanın, tezgahların yan yana kurulması nedeniyle çıktığı öğrenildi. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde pazar yerinde esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Tartışmanın tezgahların yan yana kurulması nedeniyle başladığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Perpa Pazar Yeri’nde meydana geldi. İddiaya göre pazarcı K.H. ile Mustafa Y. arasında tezgâhların yan yana kurulması yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında K.H., yanında getirdiği pompalı tüfekle Mustafa Y.’ye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Mustafa Y. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırgan K.H.’yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

