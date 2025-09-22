Dünyanın Konuştuğu Şarkıcı D4vd... Korkunç Bir Cinayet Onu Müzik Listelerinin Zirvesine Taşıdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de genç neslin popüler şarkıcılarından olan D4vd (gerçek adıyla David Anthony Burke), geçtiğimiz hafta yaşanan kan donduran olay nedeniyle dünya gündemine oturdu. Los Angeles'ta kendisine ait Tesla araçta 15 yaşındaki bir kız çocuğunun parçalanmış ve çürümeye başlamış cesedi bulunan D4vd, o sırada turneydi. Polis, yaptığı ilk açıklamada 20 yaşındaki şarkıcının şüpheli olmadığını söyledi ancak ölü bulunan çocuğun kimliği işleri değiştirdi.

'CELESTE 12 YAŞINDAYKEN TANIŞTILAR' İDDİASI

Tesla'da cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun, Nisan 2024'ten beri resmi olarak kayıp olan Celeste Rivas Hernandez olduğu tespit edildi. Celeste'in ölüm tarihi henüz açıklanmasa da, kendisinin uzun yıllardır D4vd tarafından "ilişki" adı altında istismara maruz kaldığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

D4vd ile Celeste'e ait olduğu söylenen 2022 tarihli konuşma

AYNI DÖVME, ORTAK YAYIN...

D4vd ile Celeste'in, 2022 yılında yani kız çocuğu 12 yaşındayken, şarkıcı ise 17 yaşındayken Discord uygulaması üzerinden tanıştığı konuşulmaya başlandı. İkilinin o döneme ait olduğu söylenen konuşmaları viral olurken, ikisinin birlikte olduğu kareler de yayınlanmaya başladı. Hatta hem D4vd'in hem de Celeste'in aynı parmaklarına "Shhh" şeklinde bir dövme olduğu ortaya çıktı.

D4vd ile Celeste'in aynı yerdeki dövmeleri

'ROMANTİK CİNAYET' ŞARKISI

Ortaya çıkan detaylar herkesi dehşete düşürürken, bir de D4vd'in "Romantic Homicide" (Romantik cinayet) adlı şarkısı ve müzik videosu da kafaları karıştırdı. Şarkıda "aklında birini öldürmekten" bahseden şarkıcının klibinde de bir genç kızı öldürüp araca koyduğu anları sahneleştirmesi pek çok sosyal medya kullanıcısının tepkisine neden oldu.

'CELESTE' ADLI ŞARKISI SIZDI

Bunun yanında TMZ'nin aktardığına göre; D4vd'in "Celeste" adında yayınlanmamış bir şarkısı olduğu da ortaya çıktı. Söz konusu şarkıda, "Oh, Celeste / Göğsüne benim adımın dövmesini yaptıran kız / Giysilerimde sigara kokusu gibi onun kokusunu alıyorum / Nefes aldığım her seferinde onun sesini duyuyorum / Takıntılıyım / Oh, Celeste / Beni sadece çıplakken seveceğinden korkuyorum / Ama o elbiseyle çok güzel görünüyorsun / Seni çok özlemek beni depresyona sokuyor / Ama konudan sapıyorum, çünkü..." sözleri yer alıyor.

D4vd ile Celeste'in ortak yayınları

'KATİL DEĞİLSE DE PEDOFİLİ'

Yaşananlar şarkıcı hakkında şüphe doğururken, sosyal medyada çoğu kişi de, D4vd'in cinayet işlediğine dair henüz net bir kanıt bulunmasa da pedofili olduğuna dair kuvvetli deliller olduğunu söyleyerek serbest bir şekilde dolaşmaması gerektiğini savundu.

DÜNYA TURNESİ İPTAL OLDU

D4vd yaşananların ardından 2025 Dünya Turu kapsamında Amsterdam ve Dublin'de planlanan konserlerini iptal etti. Şarkıcının, bir önceki gün de ABD konserleri iptal edilmişti.

ŞARKILARI MÜZİK LİSTELERİNDE TIRMANIYOR

Dünya kamuoyunda tepki toplamaya devam eden şarkıcının turne iptallerinin aksine şarkıları ise müzik listelerinde yeniden yükselişe geçti. Özellikle "Romantic Homicide" adlı şarkısı Spotify, Apple ve iTunes listelerinde yükseldi. US Apple Music'te ise ilk kez ilk 10'a girdi.