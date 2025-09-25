ABD ile Türkiye Arasında 'Nükleer' Anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında tarihi bir görüşme yapılırken, enerji alanında kritik bir imza atıldı. Bakan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
ABD ile Türkiye Arasında 'Nükleer' Anlaşma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladığını açıkladı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, “Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık.

Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kritik Zirvede Trump'ın Rozeti Dikkat Çekti!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kritik Zirvede Trump'ın Rozeti Dikkat Çekti!Dünya
Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Zirvesi: Türkiye-ABD İlişkilerinde Yeni Bir Sayfa mı Açılıyor?Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Zirvesi: Türkiye-ABD İlişkilerinde Yeni Bir Sayfa mı Açılıyor?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Türkiye
Son Güncelleme:
Sabancılar Vefa Borcunu Ödedi... Hastaneye 5 Milyon TL'lik Bağış Sabancılar Vefa Borcunu Ödedi... Hastaneye 5 Milyon TL'lik Bağış
Dursun Özbek Bayram Etti! Galatasaray’a Dev Müjde: Çuvalla Euro Kasaya Girdi Çuvalla Para Hesaba Geçti
Marmara'da Deniz Ulaşımına Olumsuz Hava Koşulu Engeli Marmara'da Deniz Ulaşımına Olumsuz Hava Koşulu Engeli
Tümer Metin’den Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası: Tedesco Bile Kurtaramadı! Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Aydın'da 'Bıçak Parası' İddiası: Profesör Görevden Uzaklaştırıldı Aydın'da 'Bıçak Parası' İddiası: Profesör Görevden Uzaklaştırıldı