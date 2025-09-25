Marmara'da Deniz Ulaşımına Olumsuz Hava Koşulu Engeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara’da cuma gününden itibaren olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, deniz ulaşımı da bu durumdan nasibini aldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında yarınki tüm seferler ile Güney Marmara-Adalar hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacağı belirtildi.

GESTAŞ’ın açıklamasında, Güney Marmara-Adalar hattında ise Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı sefer ile Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin yapılacağı ancak Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi