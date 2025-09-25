Aydın'da 'Bıçak Parası' İddiası: Profesör Görevden Uzaklaştırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 14 hasta tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda harekete geçti. İddiaya göre, Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K., "bıçak parası" adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet talep etti.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 22 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Prof. Dr. O.N.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gelişmeler üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için hakkında adli işlem başlatılan öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

REKTÖRÜ KINAMIŞTI

Prof. Dr. O.N.A., 2023 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in "Maalesef ülke genelinde bıçak parası ve özel muayene sorunu var. Ancak gördüğüm kadarıyla Aydın'da bıçak parası çok fazla. Önüne geçilemeyen bir sorun. Bunun adı rüşvettir, suçtur. Maalesef bu sorunu çözemiyoruz, önüne geçemiyoruz. Diğer bir sorun da özel muayeneler. Bunlara da İl Sağlık Müdürlüğü izin veriyor. Onların denetim ve kontrolünde. Buna da yapılacak bir şey yok. Hükümet öncülüğünde bu sorunlar çözüme kavuşturulmalı" açıklamasına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

'HEKİMLİK MESLEĞİNİN SAYGINLIĞI KORUNMALIDIR' DEMİŞTİ

O dönemde Aydın Tabip Odası Başkanı olan Prof. Dr. O.N.A., Prof. Dr. Kent'e verdiği yanıtta "Hekimlerimiz de bu toplumumuzun bir parçasıdır, hekimlik mesleğinin saygınlığı korunmalıdır. Mesnetsiz, gereksiz, doğruluğu ispatlanmamış bilgiler ile mesleği erozyona uğratmak veya uğratmaya çalışmak haksızlıktır. Muayenehaneler kanun ve yönetmeliklerle açılır, hizmetine devam eder veya kapatılır. Bir muayenehanenin kapatılması başhekimin veya rektörün zorlaması, görüşü veya önerisi ile olmaz, olamaz. Muayenehane sahibi hekimler ile kavga etmek veya baskı yapmak başhekimin görevi ve yetkisinde değildir. Sayın rektörü bu talihsiz beyanatı için tüm hekimler adına kınıyor ve özür bekliyoruz" demişti.

