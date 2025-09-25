İki Çocuğun Ölümünde 'Tavuk Eti' şüphesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da, 4 yaşındaki Alparslan Birkent ve 2 yaşındaki kız kardeşi Melisa Rabia Birkent’in, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatlarına kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2 kardeşin akşam yemeğinde makarnanın yanında tavuk da yemesi, zehirlenme ihtimalini kuvvetlendirdi.

İstanbul’da 22 Eylül’de meydana gelen olayda, baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) Birkent, yedikleri ileri sürülen makarna ve tavuk yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetiyle soluğu hastanede almıştı.

Hastaneden kontrollerde anne Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlenirken apar topar yoğun bakıma alındı. Baba ve çocuklar ise ilk müdahalenin ardından taburcu olmuştu.

Çocukların zehirlenmesinde 'tavuk eti' şüphesi...

ÇOCUKLAR ERTESİ GÜN YENİDEN HASTANELİK OLDU

Çocuklar ertesi gün yeniden raharsızlanırken, tekrar hastaneye getirildi. Çocukların durumu ağırlaşırken, iki kardeş tüm müdahalele rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 23 Eylül Salı günü saat 12.04 sıralarında polise bildirildi. Polise adli vaka olarak bildirilen ihbarda, "gıda zehirlenmesi"nin yaşandığını belirtilerek, "4 yaşında çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti annesinin de durumu iyi değil der; acil ekip talep eder" şeklinde bilgi gelmesiyle polis ekipleri hızla hastaneye gitti.

Çocukların ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedenleri ise otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Kaynak: Habertürk