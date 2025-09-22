Bıçak Parası Skandalı... Adeta Veresiye Defteri Tutmuş; Bakkal Değil Doktor! Hastalardan 14 Milyon TL Fazladan Almış

Dicle Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Tolga Kafadar, ameliyat için rüşvet talep edip veresiye defteri tutmuş; 1901 hastadan 14 milyon liradan fazla para sızdırmış, iki ayrı irtikap suçundan yargılanıyor.

Son Güncelleme:
Bıçak Parası Skandalı... Adeta Veresiye Defteri Tutmuş; Bakkal Değil Doktor! Hastalardan 14 Milyon TL Fazladan Almış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin cerrahı olarak görev yapan Doç. Dr. Mehmet Tolga Kafadar, hastalarından ameliyat ve tedavi ücreti adı altında yasadışı para talep ettiği iddiasıyla tutuklandı. Savcılık, doktorun 1901 hastadan toplam 14 milyon liradan fazla para aldığını belirledi. Hakkında, icbar ve ikna yoluyla işlenen iki ayrı irtikap suçu nedeniyle 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Suçun zincirleme işlendiği gerekçesiyle ceza artırımına gidilebilecek.

VERESİYE DEFTERİYLE AMELİYAT!

İddianameye göre Kafadar, hastaları odasına çağırarak pazarlık yaptı, para vermeyenleri taburcu etmeme tehdidiyle köşeye sıkıştırdı. Nüfuzunu kötüye kullanarak zor durumdaki hastaları mağdur eden doktorun aldığı paraları bir not defterine kaydederek adeta veresiye defteri tuttuğu öğrenildi. Örnek vakalarda, guatr ameliyatı için Bircan D.'den 12 bin TL talep edip 6 bin 600 TL'ye razı olmuş, 6 bin TL'sini elden almış ve kalan 600. TL için "Kontrole geldiğinde getir" notu düşmüş.

'DEVLET HASTANESİNE GİDİN' RESTİ

halktv.com.tr'nin haberine göre, benzer şekilde, meme kanseri hastası Esin M.'den 32 bin TL isteyen Kafadar, pazarlıkta yüzde 20 indirim yaparak 26 bin TL almış; deftere "Sol meme Ca, 32 bin 800, indirimli 26 bin alındı" diye yazmış. Nodül ameliyatı için Nadiye K.'den 34 bin 500 TL havale ve 5 bin 500 TL cihaz ücreti elden almış, parası olmayanlara ise "Devlet hastanesine gidin" diye rest çekmiş.

Hastalar, tedavi edilme korkusuyla bu paraları ödemek zorunda kaldı. Savcılık, Kafadar'ın eylemlerinin sistematik olduğunu ve hastane kaynaklarını kişisel kazanç için kullandığını vurguladı. Doktor, tutuklu yargılanırken dava süreci kamuoyunda büyük tepki çekti. Yetkililer, benzer usulsüzlüklerin önlenmesi için soruşturmaları genişletti.

Devlet Hastanesinde Skandal: Doktorların 'Bıçak Parası' Çetesi... Milyonlarca Lirayı İç Etmişler!Devlet Hastanesinde Skandal: Doktorların 'Bıçak Parası' Çetesi... Milyonlarca Lirayı İç Etmişler!Güncel

Yedikule'de Rüşvet Çarkı! Çetenin Lideri Kim? İşte 10 Milyonluk Vurgunun DetaylarıYedikule'de Rüşvet Çarkı! Çetenin Lideri Kim? İşte 10 Milyonluk Vurgunun DetaylarıGüncel

Kaynak: halktv.com.tr

Etiketler
Diyarbakır Hastane Ameliyat
Son Güncelleme:
İstanbul'da Pazartesi Çilesi... Trafik Yoğunluğu Yüzde 71'e Çıktı, Köprüler ve Ana Arterler Tıkandı İstanbul'da Pazartesi Çilesi... Trafik Tıkandı
Prof. Dr. Orhan Şen Üstüne Basa Basa Duyurdu: O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor
78 Kişiye Mezar Olmuştu... Kartalkaya Yangın Faciası Davası Başladı Ailelerden Otel Sahibinin Kızına Tepki... 'UTANMIYOR MUSUN?'
Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem! 6 Bankadan ATM Adımı: Ne Masraf Kesintisi Olacak Ne De Komisyon 6 Bankadan Dev ATM Adımı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor Altın Haftaya Rekorla Başladı