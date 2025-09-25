Sabancılar Vefa Borcunu Ödedi... Hastaneye 5 Milyon TL'lik Bağış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ali Sabancı, 24 Ağustos 2023’te, eşi Vuslat Doğan Sabancı ile geçirdiği tekne kazasının ardından ilk olarak Yunanistan’daki Leros Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Korkunç bir tekne kazası geçiren Sabancı çifti, kazanın ardından kaldırıldıkları Leros Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahaleyle yaşama tutunmuştu.

Sabancı çifti geçirdikleri kazanın ardından ölümden dönmüştü.

'HAYATIMIZI KURTARDINIZ'

Çift daha sonra tedavilerine Türkiye’de devam ederken, Posta’dan Banu Şen’in haberine göre, Ali Sabancı, Leros Devlet Hastanesi’ne vefa borcunu ödedi. Sabancı çifti, ‘Hayatımızı kurtardınız’ diyerek, hastaneye 5 milyon TL’ye tekabül eden 115 bin euro bağışladı.

Hastanenin, bağışı kabul ettiği belirtilirken, bu paranın önemli bir miktarı hastanenin ameliyathanelerin yenilenmesi için kullanılacak.

Kaynak: Posta