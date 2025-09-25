Sabancılar Vefa Borcunu Ödedi... Hastaneye 5 Milyon TL'lik Bağış
Ali Sabancı, 2 yıl önce eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte geçirdiği tekne kazasının ardından ilk olarak Leros Devlet Hastanesi'nde kaldırılmış ve buradaki ilk müdahaleyle hayata tutunmuştu. Sabancılar, Yunanistan'daki hastaneye vefa borcunu 5 milyon TL bağışlayarak ödedi.
Ali Sabancı, 24 Ağustos 2023’te, eşi Vuslat Doğan Sabancı ile geçirdiği tekne kazasının ardından ilk olarak Yunanistan’daki Leros Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Korkunç bir tekne kazası geçiren Sabancı çifti, kazanın ardından kaldırıldıkları Leros Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahaleyle yaşama tutunmuştu.
'HAYATIMIZI KURTARDINIZ'
Çift daha sonra tedavilerine Türkiye’de devam ederken, Posta’dan Banu Şen’in haberine göre, Ali Sabancı, Leros Devlet Hastanesi’ne vefa borcunu ödedi. Sabancı çifti, ‘Hayatımızı kurtardınız’ diyerek, hastaneye 5 milyon TL’ye tekabül eden 115 bin euro bağışladı.
Hastanenin, bağışı kabul ettiği belirtilirken, bu paranın önemli bir miktarı hastanenin ameliyathanelerin yenilenmesi için kullanılacak.
