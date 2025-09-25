Eşinin Gözaltına Alındığını Gerçek Gündem Duyurmuştu, Ebru Gündeş’ten Eşine Büyük Şok! Herkesin Konuştuğu İddia 1 Yıl Sonra Gerçek Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar kısa süre önce ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alındığını duyurmuştu.

GÖZALTI SONRASI BOŞANMA KARARI

Özdemir, adliyedeki ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı. Ünlü sanatçı, 2024 yılının şubat ayında nikah masasına oturduğu Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını açıkladı.

“AYRILMA KARARI ALDIK”

Ebru Gündeş, bugün boşanmanın resmi olarak tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan ünlü sanatçı, “Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

‘BOŞANMA’ İDDİASI GEÇEN YIL SIZMIŞTI

2024 yılında Beyaz TV’de yayımlanan bir programda Ebru Gündeş ile ilgili açıklamalarda bulunan Pınar Eliçe, Gündeş'in boşanma kararı aldığını iddia etmişti.

Gündeş’in pişman olduğunu söyleyen Eliçe “Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gündeş boşanma iddialarına Instagram hesabından eşi Murat Özdemir ile paylaştığı fotoğraf ile yalanlamıştı. Gündeş, fotoğrafa kalp emojisi ekleyip, "İyi ki" notunu düşmüştü.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab da rüşvet ve kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınmış, 70 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Şubat 2014’te tahliye edilmişti.

Sarraf’ın Türkiye’deki mal varlıklarına 2017’de “casusluk” soruşturması kapsamında el konulmuş, eşi Ebru Gündeş’in mal varlığı, evlilik sözleşmesi nedeniyle bu karardan etkilenmemişti.

Evlilikleri 11 yıl süren Ebru Gündeş ve Reza Zarrab 22 Nisan’da resmen boşanmıştı. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara’nın velayeti Ebru Gündeş’e verilmişti.

