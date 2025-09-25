Armağan Çağlayan'dan Özür: 'Öküzlük Ettim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Armağan Çağlayan, tatil yaptığı Sorgun’da yaşadığı kısa bir etkileşimden dolayı vicdan azabı çektiğini belirterek sosyal medya hesabından duygusal bir özür yayınladı. Çağlayan'ın paylaşımı, yemek yemeye giderken yolda karşılaştığı bir kadının samimi selamlaşmasına yeterince karşılık vermemesi sonrası geldi.

'ÖKÜZLÜK ETTİM'

Çağlayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ya az evvel Sorgun'da kaldığımız yerde, üzerinde yeşil elbise olan, çocuğunun elinden tutmuş bir hanımefendi, yemeğe giderken bana 'İyi tatiller Armağan bey' dedi. Ben teşekkür edip durmadan yoluma devam ettim. Hanımefendi 'İyi misiniz?' diye sordu. Ben yine teşekkür edip yoluma devam ettim. Öküzlük ettim. Eğer hanımefendi bunu okuyorsa, kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen affetsin. Yapıyorum bazen böyle öküzlükler. Çok içime dert oldu. Tekrar özür dilerim kendisinden. Umarım okur."

