Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kritik Zirvede Trump'ın Rozeti Dikkat Çekti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelirken, Trump'ın taktığı rozet büyük dikkat çekti.
Dünya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveye kilitlenmişken, Trump’ın görüşmede taktığı rozet dikkat çekti.
Görüşmede, F-35 ve F-16 konularının da gündeme gelmesi beklenirken, Donald Trump’ın görüşmede taktığı savaş uçağı rozeti çok konuşuldu.
Trump’ın rozeti F-35’e benzetildi.
